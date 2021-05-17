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Hayali kripto parayla vurgun! İş insanını dolandırdılar

İş insanı İ.T., internette tanıştığı bir kişiden TRS adlı yeni bir kripto para olduğunu, hızla yükseleceğini duydu. Bunun üzerine geçen yıl ağustos ayında 1.5 milyon lira karşılığında aldığı 12.5 Bitcoin ile TRS aldı. Ardından bu rakamı 64.5 Bitcoin'e yükseltti. Parasını çekemeyince dolandırıldığını anlayan İ.T., savcılığa başvurdu
 17 Mayıs 2021 08:16
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Hayali kripto parayla vurgun! İş insanını dolandırdılar

İstanbul'da iş insanı İ.T., kripto paralara yatırım yapıyordu. İnternet sitelerinde yatırım amaçlı araştırma yaparken bir kişiyle tanışarak WhatsApp üzerinden sohbete başladı. Tanıştığı kişi İ.T.'ye, TRS adlı bir kripto paradan bahsederek çok iyi kazandırdığını söyledi. Daha sonra da TRS'yi alabileceği RCSLV.COM adresini söyledi. İ.T., geçen yıl ağustos ayında siteye üye oldu. TRS'nin Bitcoin ile alınabileceğinin kendisine söylenmesi üzerine başka bir siteden 1.5 milyon TL karşılığında 12.5 Bitcoin aldı.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre daha sonra da bu Bitcoin'leri üye olduğu siteye yatırarak birim fiyatı 35 dolardan 3 bin 600 TRS satın aldı. TRS kısa sürede hızlı bir şekilde yükselerek birim fiyatı 200 doları buldu. İ.T., hemen site üzerinden TRS'leri satarak 700 bin dolara çevirdi. İşlemlerine devam eden İ.T., bu parayla da 64.5 Bitcoin aldı.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Siteye girdikten bir ay sonra parasını çekmek isteyen İ.T., bunda başarılı olamadı. Avukatı İlker Atamer'le yaptığı kısa bir araştırmada, sitedeki işlemlerin hayali olduğunu ve TRS diye bir kripto para olmadığını öğrendi. İ.T., avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'İNGİLTERE'YE BAŞVURULSUN'

Suç duyurusu dilekçesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün RCSLV.COM sitesinin sahip ve yöneticilerini tespit etmesi istendi. İ.T.'ye tavsiyede bulunarak dolandırılmasına yol açan şüphelinin kullandığı telefon hattı sahibi ve adresinin belirlenmesi için İngiltere'ye başvurulması talep edildi.

Bilişim sistemleriyle zincirleme dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin yakalanarak tutuklanmaları, yurt dışında olmaları halinde Interpol ile işbirliğine gidilmesi istenerek, haklarında kamu davası açılması istendi.
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