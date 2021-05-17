3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı
Ankara, Gaziantep ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
|17 Mayıs 2021 08:17
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Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 102 sağlık personeli alacak, son başvuru tarihi 31 mayıs 2021
Gaziantep Üniversitesi 2020 KPSS P3, P93 ve P94 puan türlerine göre 102 personel alımı yapacaktır.
Gaziantep Üniversirtesi ilanı için tıklayınız
Ankara Üniversitesi 45 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi, , Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri, Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni/ Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni,45 İşçi alacak,son başvuru tarihi 24 mayıs 2021
Ankara Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, son başvuru tarihi 31 mayıs 2021, sözleşmeli 13 personel alacak.
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