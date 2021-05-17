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3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı

Ankara, Gaziantep ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
 17 Mayıs 2021 08:17
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3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı

Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 102 sağlık personeli alacak, son başvuru tarihi 31 mayıs 2021

Gaziantep Üniversitesi 2020 KPSS P3, P93 ve P94 puan türlerine göre 102 personel alımı yapacaktır.

Gaziantep Üniversirtesi ilanı için tıklayınız

Ankara Üniversitesi 45 İşçi Alacak

Ankara Üniversitesi, , Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri, Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni/ Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni,45 İşçi alacak,son başvuru tarihi 24 mayıs 2021

Ankara Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, son başvuru tarihi 31 mayıs 2021, sözleşmeli 13 personel alacak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ilanı için tıklayınız
Memurlar.Net
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