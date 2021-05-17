İşte Türkiye'nin yaz planı, 3 önemli kurala dikkat!
|17 Mayıs 2021 08:26
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Hürriyet'ten Nuray
Babacan'ın haberine göre: Hükümette ve ilgili bakanlıklarda yapılan değerlendirme
toplantılarında, açılışta "kademe" uygulanmasının önemine sürekli vurgu yapıldı.
Geçen temmuz ve mart aylarına vakaların gerilemesi üzerine hızla normalleşmeye
geçilmesinin, salgın dalgasının güçlenerek geri dönmesi anlamına geldiği belirtildi.
Tam kapanmadan kısmi normalleşmeye geçişte 7 ve 15 günlük periyotlarla salgını
tetikleyen unsurların takip edilebileceği ve analiz yapılabileceği belirtiliyor.
Eğer kısmi normalleşme takvimi aralıklarla başarıyla uygulanırsa, arada yapılacak
vaka analizlerinden salgının en çok hangi hareketlilik ve hangi bölgede tetiklediği
de görülebilecek. Buna ilişkin eski veriler olmasına rağmen, mutasyona da bağlı
olarak yeni analiz yapmanın önemli olduğu belirtiliyor.
ÜÇ ÖNEMLİ KURAL
Bu süreçte 3 çalışmanın büyük önem taşıdığı kaydedildi. "Sıkı denetim, kontrollü
normalleşme ve aşı kampanyasının hızlandırılması" durumunda yaz aylarının kolay
yönetileceği belirtiliyor.
Uzmanlar, haziran- temmuz aylarında 30 milyon doz aşının yapılması ve kısmi
normalleşmenin iyi yönetilmesi durumunda vaka sayısının 10-15 bin bandında kalacağını
ifade ediyorlar. Sonbaharda, aşı uygulamasının başarısına bağlı olarak daha
rahat bir kışa hazırlanabileceği iddia ediliyor.
BİR HAFTA DAHA DÜŞER
Uzmanlar, "Kademeli açılışın ardından, bir hafta daha vakalar düşmeye devam
eder. Açılışa bağlı artış, sonraki hafta görülmeye başlayacaktır. Kümelenmeler
ve toplumsal hareketlilik başlayınca, vaka sayısında yeniden artış olacak.
Ancak kurallara uyulması ve hızla aşılamayla bunun 10-15 binler civarında olacağını
düşünüyoruz. Sağlık sistemi bu oranda vakayı yönetebilir" dediler. 20 bine kadar
olan vakalarda sağlık sistemi açısından sorun yaşandığı belirtiliyor.
AŞI MASKEYİ ÇIKARIR MI?
ABD'deki gibi aşı yaptıranların 'maske ve mesafeye uymak zorunda olmaması'yla ilgili uygulama da tartışılıyor. Yapılan değerlendirmelerde, her isteyenin aşıya ulaşabilecek noktaya gelmeden bunun Türkiye için tartışma konusu olmayacağı belirtiliyor.
Ancak aşı kampanyasının hızlanması durumunda, aşıyı tercih edenlere pozitif
ayrımcılık yapılmasının mantıklı olduğu ifade ediliyor.
TATİLCİLERİ BEKLEYİŞ
17 günden sonra bu sabah sona eren tam kapanma döneminde, sahiller de sakindi.
Antalya'nın dünyaca ünlü plajları, sokağa çıkma yasağında bomboş kaldı.
Bayram ve haftasonları yerli yabancı binlerce insanı ağırlayan Konyaaltı, Lara
ve Kundu sahillerindeki plajlar, boş kalan şezlongları ve şemsiyeleriyle havadan
böyle görüntülendi. Konyaaltı sahilinde az sayıda turist denizin keyfini çıkardı.
İşletmecilerin umudu ise vaka sayısının bir an önce düşmesi ve sahillerin eski
kalabalık günlerine dönmesi. (Rıza ÖZEL / ANTALYA)
VAKA SAYISI 10 BİN 512 OLDU
TÜRKİYE'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 223 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 760 oldu. Yeni vaka sayısı ise 10 bin 512 olarak tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 202 bin 243 test yapıldı, 920 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı yüzde 4, ağır hasta sayısı ise 2 bin 468 oldu. Dün 14 bin 418 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.
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