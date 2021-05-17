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Askerden döndü, pompalı tüfekle öldürüldü
Samsun'un İlkadım ilçesinde askerden gelen Onur Bektaş (22), içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
|17 Mayıs 2021 08:57
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Olay, dün saat 21.30 sıralarında İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Askerden yeni geldiği öğrenilen Onur Bektaş, yolda yürüdüğü sırada içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı.
Kanlar içinde yerde kalan Bektaş, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bektaş, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Polis olaya karışan ve otomobille kaçan 3 şüpheliyi arıyor.
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