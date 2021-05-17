En beğenilen siyasetçi anketinde sıralama değişti
|17 Mayıs 2021 09:04
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Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında OPTİMAR'ın anket çalışmalarında 'en beğenilen siyasetçi'sıralamasında Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın sıralamasının değiştiğini bildirdi.
Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
EN BEĞENİLEN SİYASETÇİLER
En beğenilen siyasetçiler anketinde inişler çıkışlar oluyor. Moda tabirle "in'ler out'lar" burada da geçerli. İstanbul seçimlerinden sonra büyük bir çıkış yakalayan Ekrem İmamoğlu bir süredir iniş trendinde. Yerini Mansur Yavaş'a kaptırdı.
En beğenilen siyasetçiler anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 29.3'le ilk sırada geliyor. Erdoğan'ı 13.4'le Mansur Yavaş izliyor. Üçüncü sıraya gerileyen Ekrem İmamoğlu 8.9'ken, ilginç bir sonuç da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için çıkıyor. Kılıçdaroğlu yüzde 5.7'yle Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener'in ardından altıncı sırada geliyor. Kılıçdaroğlu'na CHP seçmeninin bir bölümü destek vermiyor.
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