İşverene 6 aylık prim desteği nefes aldırdı
|17 Mayıs 2021 09:14
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Hükümet, 3 milyona yakın istihdam yaratan yiyecek ve içecek sektörü başta olmak üzere iş yerlerine kapanma, sınırlı çalışmada sigorta prim teşvikini devreye aldı.
Haziran ayını geçmemek üzere 6 ay süreyle işverenlere, sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında bin 341 lira destek veriliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanları prim teşvikine ilişkin soruları yanıtladı. Prim teşvikine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:>
PRİM DESTEĞİ NE KADAR SÜREYLE VERİLİYOR?
Haziran ayını geçmemek üzere 6 ay süreyle işverenlere sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan primlerinin tamamını devlet karşılıyor. Nisandaki düzenlemeyle prim desteği verilen sektörlerin kapsamı genişletildi.
HANGİ SEKTÖR?
Yiyecek ve içecek sektörünün yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerine sigorta prim desteği veriliyor.
ÜCRETSİZ İZİNLİLERİ KAPSIYOR MU?
Sosyal Güvenlik Kurumu, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde martta sigortalı çalışan, nisan, mayıs aylarında da ücretsiz izne çıkarılmayıp çalışmaya devam edenlerin sigorta primlerini karşılıyor.
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