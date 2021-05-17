Aşı olana sokak serbest! İşte kademeli açılma planı
|17 Mayıs 2021 09:35
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AŞISINI OLAN 65 YAŞA KISITLAMA SONA ERDİ
Hürriyet'ten Fevzi
Kızılkoyun'un haberine göre: Yeni dönemde 65 yaş ve üzeri olan kişilere
aşı kriteri getirildi. Buna göre iki doz aşısını yaptıran 65 yaş ve üzeri kişiler,
eskiden uygulanan belli saatlerde sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Bu grup,
diğer yaştakilerle aynı uygulamaya tabi olacak.
Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri kişiler ise hafta içi sadece
10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
18 yaş altı gençler ve çocuklar için ise ayrı bir uygulamaya gidilmedi. Bu
kişilere daha önce uygulanan belli saatlerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Hafta içi, hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı kişiler
şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş)
kullanamayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri
ile destekleme ve yetiştirme kursları-takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş
altı öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarını
kullanabilecek.
TURİSTLERE YASAK YOK
Geçici ve kısa süreli turistlik amaçlı Türkiye'ye gelenler, yasaktan muaf olacak.
İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru
ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında bulunan
yabancılar da sokağa çıkma yasağı kapsamında olacak.
1 HAZİRAN'A KADAR KAPALI KALACAK YERLER
Kademeli normalleşme döneminde 1 Haziran tarihine kadar birçok işyeri kapalı
kalacak. Gazino, taverna, birahane, nargile salonu, kafeler, sinema salonları,
kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe-salonu,
elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar 1 Haziran'a
kadar faaliyet gösteremeyecek.
ŞEHİRLERARASI SEYAHAT SERBEST
Kademeli normalleşme sürecinde hafta içi sabah 05.00 ile 21.00 saatleri arasında
özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecek.
Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları kontrol
edilecek, geçerli bir mazereti ya da muafiyeti bulunmayan kişilerin seyahatlerine
izin verilmeyecek.
Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için yüzde 50 kapasite sınırlamasına
devam edilecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde, zorunlu haller dışında
toplu taşıma araçları dışında şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek.
Uçak, otobüs, tren, gemi aracılığıyla şehirlerarası seyahat yapılabilecek.
Bilet, rezervasyon kodunu ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
olacak.
Özel araçlarla yasağın olduğu gün ve saatlerde şehirlerarası seyahat edilemeyecek
(Hafta içleri 21.00 ile 05.00 saatleri arası, hafta sonu cumartesi-pazar gününün
tamamı).
AVM'LER HAFTA İÇİ AÇIK OLACAK
Alışveriş merkezleri (AVM) ise hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet
gösterebilecek, hafta sonları ise kapalı olacak. Marketler zorunlu temel ihtiyaçlar
kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışını tam gün sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanacak olan hafta sonlarında yapamayacak.
HAFTA SONU PAZAR YOK
Kademeli normalleşme döneminde pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında
açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.
MARKET, BAKKAL, KURUYEMİŞÇİ...
Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri gazete bayileri, market,
bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Kişiler adreslerine en yakın yerlerde, araç kullanmamak şartıyla zorunlu ihtiyaçlarını
alabilecekler.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online
sipariş firmaları evlere-adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Hafta
içi tüm işyerleri (istisna getirilenler hariç) 07.00-18.00 saatleri arası olacak.
NİKAH TÖRENLERİ VE DÜĞÜNLER HAZİRANDA
Kademeli normalleşme döneminde, evlendirme işlemleri yapılabilecek. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinlikler 1 Haziran'a kadar düzenlenemeyecek.
KUAFÖR BERBER AÇILDI
Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, berber, terzi gibi dükkanlar ile büro ve ofis gibi işyerleri hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
RESTORAN VE KAFELERDE PAKET VE GEL-AL SERVİSİ
Yeni dönemde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı) iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.
Yeme-içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis,
20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi yapabilecek.
Hafta sonları ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilecekler.
Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00
saatleri arasında evlere-adrese servis şeklinde çalışabilecek.
Çay ocakları masa, sandalye-taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis
yapmak kaydıyla çalışabilecek.
OTELLERDE REZERVASYON SERBESTLİĞİ
Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası
içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme
içme yerleri (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada
aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek.
Konaklama tesislerinde parasını ödeyip rezervasyon yaptıranlar şehirlerarası
seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.
Tesislerin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı olacak.
Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinlikler
yasak olacak.
KREŞ VE ANAOKULLARI AÇIK
Kreşler ve anaokulları, 17 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak
kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerine devam edebilecek.
HUZUREVİ ZİYARETİNE KISITLAMA
Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocukevleri gibi yerlerdeki
ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran'a kadar sürecek.
KONGRELER 1 HAZİRAN'A KADAR YASAK
Sivil Toplum Kuruluşları, sendika, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce
yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinlikler 1 Haziran'a kadar yasak
olacak.
KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA
Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma usulleri uygulanmaya devam edilecek,
mesai saatleri 10.00-16.00 olarak uygulanacak. Uzaktan, dönüşümlü gibi esnek
çalışmaya devam edilecek.
8 VE 12'LERİN KURSLARI DA AÇILIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında
yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: "Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim
kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları,
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'inci sınıf öğrencilerinin
destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden
itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu
Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilir.
Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, valiliklerimiz tarafından sağlanacak. Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek. 1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak."
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