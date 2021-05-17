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Aşı olana sokak serbest! İşte kademeli açılma planı

17 günlük tam kapanmanın ardından bugün 1 Haziran'a kadar sürecek 'kademeli normalleşme' süreci başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma yasakları hafta içi akşam 21.00'de başlayacak. Cumartesi ve pazar kısıtlama devam edecek. 65 yaş üstü iki doz aşısını olanlara akşam 21.00'e kadar sokak serbest. Aşısını olmayan 65 yaş üstü ise sadece saat 10.00-14.00 arası sokağa çıkabilecek. 18 yaş altının saat kısıtlaması da bitti. Ancak hem 65 yaş üstü hem 18 yaş altına toplu taşıma yasak. Restoran ve kafeler paket ve gel-al hizmeti verecek. Alışveriş merkezleri bugün kapılarını açıyor. Anaokulları yüz yüze eğitime başlıyor. Şehirlerarası seyahat de yasaksız gün ve saatlerde serbest. Nikah ve düğün törenleri 1 Haziran sonrasını bekleyecek
 17 Mayıs 2021 09:35
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Aşı olana sokak serbest! İşte kademeli açılma planı

AŞISINI OLAN 65 YAŞA KISITLAMA SONA ERDİ

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Yeni dönemde 65 yaş ve üzeri olan kişilere aşı kriteri getirildi. Buna göre iki doz aşısını yaptıran 65 yaş ve üzeri kişiler, eskiden uygulanan belli saatlerde sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Bu grup, diğer yaştakilerle aynı uygulamaya tabi olacak.

Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri kişiler ise hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

18 yaş altı gençler ve çocuklar için ise ayrı bir uygulamaya gidilmedi. Bu kişilere daha önce uygulanan belli saatlerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Hafta içi, hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı kişiler şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları-takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

TURİSTLERE YASAK YOK

Geçici ve kısa süreli turistlik amaçlı Türkiye'ye gelenler, yasaktan muaf olacak.

İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında bulunan yabancılar da sokağa çıkma yasağı kapsamında olacak.

1 HAZİRAN'A KADAR KAPALI KALACAK YERLER

Kademeli normalleşme döneminde 1 Haziran tarihine kadar birçok işyeri kapalı kalacak. Gazino, taverna, birahane, nargile salonu, kafeler, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe-salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar 1 Haziran'a kadar faaliyet gösteremeyecek.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT SERBEST

Kademeli normalleşme sürecinde hafta içi sabah 05.00 ile 21.00 saatleri arasında özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecek.

Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları kontrol edilecek, geçerli bir mazereti ya da muafiyeti bulunmayan kişilerin seyahatlerine izin verilmeyecek.

Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için yüzde 50 kapasite sınırlamasına devam edilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde, zorunlu haller dışında toplu taşıma araçları dışında şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek.

Uçak, otobüs, tren, gemi aracılığıyla şehirlerarası seyahat yapılabilecek. Bilet, rezervasyon kodunu ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Özel araçlarla yasağın olduğu gün ve saatlerde şehirlerarası seyahat edilemeyecek (Hafta içleri 21.00 ile 05.00 saatleri arası, hafta sonu cumartesi-pazar gününün tamamı).

AVM'LER HAFTA İÇİ AÇIK OLACAK

Alışveriş merkezleri (AVM) ise hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları ise kapalı olacak. Marketler zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışını tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında yapamayacak.

HAFTA SONU PAZAR YOK

Kademeli normalleşme döneminde pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.

MARKET, BAKKAL, KURUYEMİŞÇİ...

Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri gazete bayileri, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Kişiler adreslerine en yakın yerlerde, araç kullanmamak şartıyla zorunlu ihtiyaçlarını alabilecekler.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere-adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Hafta içi tüm işyerleri (istisna getirilenler hariç) 07.00-18.00 saatleri arası olacak.

NİKAH TÖRENLERİ VE DÜĞÜNLER HAZİRANDA
Kademeli normalleşme döneminde, evlendirme işlemleri yapılabilecek. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinlikler 1 Haziran'a kadar düzenlenemeyecek.

KUAFÖR BERBER AÇILDI
Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, berber, terzi gibi dükkanlar ile büro ve ofis gibi işyerleri hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

RESTORAN VE KAFELERDE PAKET VE GEL-AL SERVİSİ
Yeni dönemde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı) iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.

Yeme-içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi yapabilecek.

Hafta sonları ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilecekler.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere-adrese servis şeklinde çalışabilecek.

Çay ocakları masa, sandalye-taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla çalışabilecek.

OTELLERDE REZERVASYON SERBESTLİĞİ

Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme içme yerleri (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilecek.

Konaklama tesislerinde parasını ödeyip rezervasyon yaptıranlar şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.

Tesislerin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı olacak.

Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinlikler yasak olacak.

KREŞ VE ANAOKULLARI AÇIK

Kreşler ve anaokulları, 17 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerine devam edebilecek.

HUZUREVİ ZİYARETİNE KISITLAMA

Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocukevleri gibi yerlerdeki ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran'a kadar sürecek.

KONGRELER 1 HAZİRAN'A KADAR YASAK

Sivil Toplum Kuruluşları, sendika, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinlikler 1 Haziran'a kadar yasak olacak.

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA

Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma usulleri uygulanmaya devam edilecek, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak uygulanacak. Uzaktan, dönüşümlü gibi esnek çalışmaya devam edilecek.


8 VE 12'LERİN KURSLARI DA AÇILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: "Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'inci sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilir.

Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, valiliklerimiz tarafından sağlanacak. Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek. 1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak."
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