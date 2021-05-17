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Uğur Karakullukçu program çıkışı saldırıya uğradı

Galatasaraylı futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, HaberGlobal'deki "Kontra" programı çıkışında saldırı girişimiyle karşılaştıklarını açıkladı.
 17 Mayıs 2021 10:00
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Uğur Karakullukçu program çıkışı saldırıya uğradı

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın son dönemdeki açıklamalarını eleştiren Uğur Karakullukçu, program sonrası saldırı girişimine uğradı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan, Karakullukçu, "Kontra yayını çıkışı ultrAslan grubundan olduğunu söyleyen üç kişinin saldırı girişimine uğradık. Polis çağrıldı, şikayetçi olacağız." diye ifade etti.
Memurlar.Net
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