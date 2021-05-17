Taciz iftirası atılan diş hekimi feci bir şekilde dövüldü
|17 Mayıs 2021 09:38
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Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre: KADIKÖY Bahariye Caddesi'nde dün bir binanın terasındaki kadın, "Bana tecavüz ediyorlar, kurtarın" diye bağırmaya başladı. Feryatları duyanlar hemen kadını kurtarmak için binaya girdi. Kadın, diş hekimi İ.B.'nin kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi. Olayı duyanlar, İ.B.'yi, yaka paça aşağı indirerek dövmeye başladı. İ.B., aldığı darbelerle yere yığılırken polis çağrıldı. İ.B. ve M.S. polis merkezine götürüldü.
SINIR DIŞI EDİLECEK
İ.B., M.S.'nin yanında temizlik işçisi olarak çalıştığını söyleyerek, "Bende alamadığı parası olduğunu söylüyordu. Telefonla kayıt yaptığını fark edince telefonu almak istedim. Bunun üzerine kendisine tecavüz edildiğini söyleyerek bağırmaya başladı. Ben tecavüz etmeye çalışmadım yalan söylüyor" dedi. Polis, yaptığı araştırmada, M.S.'nin yalan söyleyerek İ.B.,'ye iftira attığını belirledi. İ.B., ifadesinin ardından polis merkezinden ayrılırken, M.S. hakkında işlem başlatıldı. M.S.'nin çalışma izni olmadığından da sınır dışı edileceği belirtildi.
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