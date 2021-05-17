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Bayram tatili sonrası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 17 Mayıs 2021 09:41
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Bayram tatili sonrası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,33908,3400
Avro10,129010,1300
Sterlin11,720011,7700
ANKARA
ABD Doları8,31008,3700
Avro10,090010,1600
Sterlin11,670011,8700
Anadolu Ajansı
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