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Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kilis'in Musabeyli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
|17 Mayıs 2021 10:00
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