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Tırla çarpışan otomobilden yaralı kurtarılan 3 yaşındaki çocuk hastanede öldü
Konya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu babanın öldüğü, anne ve 3 çocuğunun yaralandığı kazada, hastaneye kaldırılanlardan 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
|17 Mayıs 2021 10:01
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İstanbul Yolu Köprülü Kavşağı alt geçidinde dün meydana gelen kazadan yaralı kurtarılan Haticenur Baran (3), tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı.
Kazada yaralanan anne Rabia (32) ile diğer çocukları Nisa (7) ve Miraç Baran'ın (4) ise tedavileri kaldırıldıkları hastanede sürüyor.
- Olay
İstanbul Yolu Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinde dün, Musa Baran (32) idaresindeki 33 AEF 541 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Celal Karagöz yönetimindeki 42 YL 551 plakalı tırla çarpışmış, Baran olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Yaralı olarak araçtan çıkarılan Baran'ın eşi Rabia (32) ile çocukları Nisa (7), Miraç (4) ve Haticenur Baran (3) kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.
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