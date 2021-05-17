1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 17 Mayıs 2021 10:03
+Aa- Yazdır
Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle icra edilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında da Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucuları tarafından icra edilen operasyonda çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gara'da 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
16 Mayıs 2021 19:55		 Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi
16 Mayıs 2021 12:08
İstinaf, Koza-İpek davası kararlarını onadı
16 Mayıs 2021 09:21		 Ele geçirilen silahlar sahte 'dostlar'dan
16 Mayıs 2021 07:40
Pençe-Şimşek operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111'e yükseldi
15 Mayıs 2021 15:00		 Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
15 Mayıs 2021 12:00
FETÖ'den flaş bellek talimatları, örgütte depreme yol açtı
15 Mayıs 2021 09:52		 Gazze'ye düzenlenen saldırılarda şehit sayısı 126'ya yükseldi
14 Mayıs 2021 22:21
İkna edilerek teslim olan terörist, HDP'deki konumunu anlattı
14 Mayıs 2021 13:10		 Samsun'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
14 Mayıs 2021 12:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:40 - Tam kapanma sonrası 43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi10:30 - Tarım ÜFE nisanda aylık yüzde 0,79 azalırken yıllık bazda yüzde 21,77 arttı10:18 - Öğretmenler takvim dışı nasıl emekli olabilir?10:17 - Emlak vergisi ödemeleri için son iki hafta10:16 - Motor kısmına kuşun yuva yaptığı otomobil kiralıktan çıkarıldı10:14 - İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 76,84 seviyesinde
10:03 - Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi10:02 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:01 - Tırla çarpışan otomobilden yaralı kurtarılan 3 yaşındaki çocuk hastanede öldü10:00 - Uğur Karakullukçu program çıkışı saldırıya uğradı10:00 - Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü09:57 - Kademeli normal hayata geçiş aşılarını olmuş 65 yaş üstü vatandaşları sevindirdi
09:41 - Bayram tatili sonrası döviz fiyatları09:38 - Taciz iftirası atılan diş hekimi feci bir şekilde dövüldü09:35 - Aşı olana sokak serbest! İşte kademeli açılma planı09:19 - Arda Turan: Acı çekiyoruz09:17 - Belediye'ye 39 milyon liralık vurgun soruşturması
09:14 - İşverene 6 aylık prim desteği nefes aldırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt
Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?
3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı
Şort giyen üniversiteli kıza çirkin tepki
En beğenilen siyasetçi anketinde sıralama değişti
650 bin kamu işçisi için zam pazarlığı başlıyor
Erdoğan, Kabine toplantısının ardından esnafa müjde verecek
İşte Türkiye'nin yaz planı, 3 önemli kurala dikkat!
Uğur Karakullukçu program çıkışı saldırıya uğradı
Otogarlarda bilet bilmecesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
DERMATOLOji 1
Normal Şartlar Altında 3
sekiz yaşındaki çocuğun tıra çarpması 2
Bubal kabilesi 3
markete giderken yüzüm yandı 1
pasifizm 3
sihirli parmaklar 1
israil 1
Benim rengim 2
karanlık madde 1
SON İLANLAR
Ankara Üniversitesi 45 İşçi Alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 102 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam