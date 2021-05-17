Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|17 Mayıs 2021 10:03
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle icra edilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında da Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucuları tarafından icra edilen operasyonda çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.
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