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Motor kısmına kuşun yuva yaptığı otomobil kiralıktan çıkarıldı

Iğdır'da araç kiralama şirketinin, 17 günlük tam kapanmada havalimanında beklettiği otomobilin motor bölümüne bir kuşun yuva yaptığı anlaşıldı. Şirket sahibi Muhsin Yıldırım (46), yavrular yumurtadan çıkarak, büyüyüp, yuvayı terk edene kadar aracı kiraya vermeme kararı aldı
 17 Mayıs 2021 10:16
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Motor kısmına kuşun yuva yaptığı otomobil kiralıktan çıkarıldı

Kontrollü normalleşmeye girilmesi ile 17 günlük tam kapanmada havalimanında beklettiği araçlara bakım yaptıran Muhsin Yıldırım, otomobillerden birinin motor bölümünde kuşların yuva yaptığı ve içinde iki yumurta olduğunu öğrendi.

Otomobilin yanına giden Yıldırım, gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Anne kuşun yuvasına gelmesi için otomobili havalimanında durduğu yere bırakılmasını isteyen Muhsin Yıldırım, "Tam kapanma nedeniyle otomobilleri kent merkezi ve hava limanında bekletiyorduk. Kontrollü normalleşme ile birlikte araçları yıkatıp, bakım ve onarım yaptırdık. Araçlardan birinin kaportasını açan görevli motor kısmında kuşun yuva yaptığı ve içerisinde de iki yumurta olduğunu görünce bize haber verdi. Gelip baktığımda çok şaşırdım. İlk kez böyle bir şeye tanıklık ediyorum. Çalışanlara aracı aldıkları yere götürüp bırakmalarını istedim. İnşallah anne kuş yuvasına geri döner. Yavrular yumurtadan çıkıp, büyüyene kadar aracı kiraya vermeyeceğiz" diye konuştu.
DHA
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