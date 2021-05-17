Tam kapanma sonrası 43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi
|17 Mayıs 2021 10:40
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Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanma, bu sabah 05.00'te sona erdi.
Kısıtlamayı ve Ramazan Bayramı'nı başka kentlerde geçiren vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde yollara düştü.
Kilit kavşakta birleşen sürücüler, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.
Özellikle Kırıkkale-Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki sürücüler tampon tampona ilerledi.
Trafik ekipleri de sıkışan trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarf etti. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi.
Yollardaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.
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