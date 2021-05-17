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AVM'ler 17 günlük aranın ardından heyecanla müşterilerine kapılarını açtı

Türkiye'de 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından AVM'ler tekrar müşterilerine kapılarını açtı.
 17 Mayıs 2021 10:58
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Sabah erken saatlerde mağazalarını açan AVM çalışanları, müşterileri için hazırlık yaptı.

Raflardaki ürünler, yeni sezona göre güncellendi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından AVM'ler müşterilerine kapılarını açtı, girişlerde ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü nedeniyle kapılarda kuyruk oluştu.

Mağaza çalışanı Eda Çelebi, AA muhabirine evde çok sıkıldıklarını, bugünü iple çektiklerini belirtti.

Sabah mağazada yaptıkları temizlik ve düzenlemenin ardından müşterilerini beklemeye başladıklarını ifade eden Çelebi, "Sabah 07.00'de geldim, mağazamızı hazırladık, bugün çok heyecanlıyız. Kışlık ürünlerimizi kaldırdık, yerine yazlık ürünlerimizi yerleştirdik. Pandemi kuralları çerçevesinde müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.

Can Bölükbaşı ise salgın tedbirleriyle ilgili gerekli tüm kuralları aldıklarını, özenle hazırladıkları mağazalarında müşterilerini beklediklerini söyledi.

- "Gayet memnunuz"

Müşteri Uğur Güven (18) ise tam kapanma kısıtlamasının bitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek salgının biran önce bitmesini diledi.

Kısıtlama süresince evde çok sıkıldıklarını belirten Güven, "Bugün alışveriş yapmaya geldik. Kaç gündür evdeydik. bakalım ne var ne yok." dedi.

Gökberk Dinç ise 17 günlük kapanma sürecinin ardından alışveriş yapıp, stres atmak için AVM'ye geldiklerini anlattı.

Tekirdağ'daki alışveriş merkezine gelen müşterilerden Ümit Akyüz de normalleşme süreciyle kentte hareketliliğin arttığını ifade ederek, insanların salgın tedbirlerini ihmal etmeden alışverişlerini yaptıklarını dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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