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Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
 17 Mayıs 2021 11:00
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Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 10-16 Mayıs'ta kent genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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