Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
|17 Mayıs 2021 11:00
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 10-16 Mayıs'ta kent genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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