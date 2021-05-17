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Nagehan Alçı yine öğretmenlere sataştı

Nagehan Alçı: Hani neredesiniz öğretmenler? Okullar açılsın diye ses çıkardığınızı duyamadık bugüne kadar
 17 Mayıs 2021 11:11
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Nagehan Alçı yine öğretmenlere sataştı

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 17 günlük tam kapanma döneminin ardından başlayan 'kademeli normalleşme' dönemini değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) tarafından yapılan uzaktan eğitim açıklamasına değinen Alçı, eğitime öncelik verilmediğini öne sürdü.

"ÇOCUKLAR YİNE EĞİTİMDEN UZAK"
Eğitimin 1 Haziran'a kadar uzaktan devam edeceğini hatırlatan Alçı, "Gözümüz aydın! Çocuklar yine eğitimden uzak. Yeniden AVM'lere kavuştuk, sokaklar yine hıncahınç dolacak. Ama çocuklarımız evde olacak. Okullar tabii ki kapalı. Her yer açılsa da okullar sımsıkı kapalı tutulmalı bu ülkede. Ne de olsa en kolay lokma çocuklar. E alıştılar da evde boş boş oturmaya. Otursunlar. Zihinsel ve bedensel olarak çürüme pahasına otursunlar evlerinde." ifadelerini kullandı.

"NEREDESİNİZ ÖĞRETMENLER"
Öğretmenlerin kararlar karşısında sessiz kalmasına tepki gösteren Alçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Her yer kapalıyken ve sokağa çıkma kısıtı varken vakalar ancak 11 bine düşebildi. Şimdi ise yeniden sokak serbest, AVM'ler, mağazalar açık. Bu şartlarda vaka sayısı 5 bine inebilir mi? Bu mümkün mü? Tabii ki hayır! İşin acı tarafı okulları açmak konusunda kamuoyu bile olmaması. Hiç boşuna 'Öğretmenler uzaktan eğitim istemiyor, okullarına kavuşmak istiyorlar' demesinler. İsteyen insan ses çıkarır. Hani neredesiniz öğretmenler?

"BUGÜNE KADAR SESİNİZİ DUYMADIK"
Okullar açılsın diye ses çıkardığınızı duyamadık bugüne kadar. Onun yerine açılan sınıfları okutanlar 'Bu haksızlık' diye feryat ediyorlar. Aşı için feryat ettiğinizi de görmedik. Aşı olmadan okul açılmasın diyorsunuz ama aşıya ulaşmak için etkili bir kampanya neden yapmıyorsunuz?

"HANİ SİZDEN DESTEK"
Ben devamlı yazıyorum öğretmenlerin aşıları nerede diye ama hani sizden destek? Maalesef siyasetçisiyle, eğitmeniyle, eğitim sendikasıyla okulların açılmaması için adeta bir milli mutabakat var. Bir ayrık otu ben ve benim gibi üç-beş kişi. Ne diyeyim. Kısacası bu seneyi okulsuz kapatıyor bu ülke. Ve bu bir sorun bile değil çoğunluk için. Okula gitmek yasak ama anne-baba ile AVM gezmek serbest. İyi gezmeler."
Habertürk
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