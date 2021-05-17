'Tam kapanmada' sağlanan olumlu tablo tedbirlerle sürecek
|17 Mayıs 2021 11:13
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- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Mutlu, "kademeli normalleşme" döneminde dikkatli olmak gerektiğini belirterek, "Rehavete kapılıp, salgın kurallarına uymazsak kısa sürede eski rakamlara geri döneriz." uyarısında bulundu.
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve hastanenin Kovid-19 Laboratuvar sorumlusu Mutlu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede geçilen kademeli normalleşme döneminde de kurallara uymak gerektiğini söyledi.
Hastanenin Kovid-19 laboratuvarında günlük pozitif vaka sayılarının 80'lerden 10'a kadar düştüğünü vurgulayan Mutlu, şunları kaydetti:
"Bu aşamadan sonra kısıtlamanın etkilerini birkaç gün daha göreceğiz, vakalar biraz daha düşecek. Ancak rehavete kapılıp, salgın kurallarına uymazsak kısa sürede eski rakamlara geri döneriz. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Mutasyonlar tahmin edilenden çok daha hızlı bulaşıyor. Pozitif çıkan her 100 vakanın 90'ı İngiltere varyantı çıkıyor. Gerekli olmadıkça AVM'lere gitmeyin. Akraba, komşu, arkadaş ziyareti gerçekten çok tehlikeli. Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın."
- "Hala maskelerini burnunun altına takanlar var"
Bazı vatandaşların hala maskelerini burnunun altına taktığına değinen Mutlu, burun altındaki maskenin hiçbir işe yaramadığını, maskeyi doğru kullanmak gerektiğini bildirdi.
Kademeli normalleşme döneminde restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerlerinin gel al ya da paket servis hizmeti vermesi yönündeki kararın önemli olduğunu vurgulayan Mutlu, "Çok doğru bir karar. Çünkü insanlar restoran ve kafelerde yeme içme sırasında maskesiz oturuyor, yarım saatten fazla kapalı mekanlarda kalabiliyor." dedi.
- "Ofislerde pencereleri açık tutun"
Gerekli olmadığı müddetçe alışveriş merkezlerinden uzak durulmasını öneren Mutlu, salgının, kurallara dikkat edilmediğinde çok hızlı bulaştığını dile getirdi.
Ofis ortamlarında dışarıya açılan kapı ve pencerelerin açık tutulmasını, salgın kurallarına uyulmasını öneren Mutlu, "Salgının sonunu getirecek tek kritik şey aşı, başka bir yol yok. Kısıtlamalar sınırlı düzeyde faydalı oluyor. Onun için aşı sırası gelenler mutlaka aşılarını yaptırsın, tek çıkış yolu bu." dedi.
- "Sağlıklı beslenip, düzenli uyuyun"
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta ise 17 gün süren tam kapanmadan sonra rehavete kapılmadan, tedbirlere uymak gerektiğini söyledi.
Kovid-19'u atlatan bazı hastaların test sonuçların negatife dönmesine rağmen salgın belirtilerinin aylarca sürebildiğini anlatan Usta, "Kişi hastalığı atlatsa da öksürük, göğüs ve eklem ağrıları, halsizlik gibi birçok belirti devam edebiliyor. Bu süreçte de Kovid-19 tedbirlerine uymamız, sağlıklı beslenmemiz, düzenli uyumamız, sıramız gelmişse aşımızı yaptırmamız gerekiyor." diye konuştu.
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