Doğu Anadolu'daki 7 ilde sağanak bekleniyor
Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli ile Iğdır'da sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
|17 Mayıs 2021 11:16
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ağrı ve Ardahan'da 6, Iğdır ve Erzurum'da 8, Tunceli'de 12, Erzincan'da 15 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 31, Tunceli'de 28, Erzincan'da 26, Ağrı'da 23, Kars'ta 22, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 20 derece olacağı tahmin ediliyor.
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