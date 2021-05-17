Elon Musk'ın paylaşımı sonrasında Bitcoin 3 ayın en düşük seviyesinde

Musk'tan Bitcoin'i aşağı çeken yeni paylaşım

Twitter adresinden çevreci nedenlerle Bitcoin'i eleştiren Tesla'nın patronu milyarder iş insanı Elon Musk, yeni bir paylaşımla Bitcoin'in 45 bin dolar seviyesine kadar geri çekilmesine neden oldu. Musk, şirketi Tesla'nın elinde tuttuğu Bitcoin'leri satabileceği sinyalini verdi

Tesla'nın patronu Elon Musk'ın kripto para piyasasını karıştıran paylaşımları devam ediyor.

Milyarder iş insanı daha önce çevreci nedenlerle Bitcoin'i eleştirirken, son paylaşımında da Tesla'nın elindeki Bitcoin'leri satabileceği yönünde sinyaller verdi.

Musk, Mr. Whale isimli bir twitter adresinden yapılan "Bitcoin yatırımcıları önümüzdeki çeyrekte Tesla'nın elinde tuttuğu Bitcoin'leri sattığını fark ettikleri zaman kendilerini tokatlayacaklar. Elon Musk'a yönelik nefret göz önüne alındığında, onu suçlamazdım..." paylaşımına "Kesinlikle" diye yanıt verdi.

Musk, Twitter'da kripto para birimi konusundaki duruşunu eleştiren birkaç farklı kullanıcıya da tepki gösterdi.

Musk'ın bu paylaşımının ardından Bitcoin 45 bin dolara kadar geriledi. Böylelikle kripto parada Cuma gününe kıyasla 4 bin dolarlık geri çekilme kaydedildi.

TV şovunda Dogecoin için 'dolandırıcılık' demişti

Musk'ın bu paylaşımı son günlerde kripto para piyasasında etkili olan açıklamalarının sonuncusu olarak kaydedildi. Ünlü iş insanı Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın alması ve Dogecoin'e yönelik pozitif açıklamalarıyla piyasa üzerinde pozitif etki yarattı.

Fakat sonrasında gelen açıklamaları piyasada fiyatların aşağı inmesine neden oldu.

8 Mayıs'ta ABD'nin ünlü şov programı Saturday Night Live'a katılan Musk Dogecoin'de hayal kırıklığı yarattı.

Musk'ın ABD'deki ünlü 'Saturday Night Live' televizyon programına katılıp Dogecoin ile ilgili konuşacağına işaret eden Twitter paylaşımı sonrasında heyecanlanan Dogecoin yatırımcıları şovda aradığı mesajları bulamadı.

Şovun açılış bölümünde Musk 'Saturday Night Live'a ev sahipliği yapmak bir onur, bunu kastediyorum. Bazen bir şeyi söyledikten sonra 'bunu demek istiyorum' demem gerekiyor" diye konuştu. Musk'a şovunda annesi Maye Musk eşlik etti. Musk'ın annesi şov sırasında "Anneler Günü hediyen umarım Dogecoin değildir" derken Musk "Evet, öyle" diye karşılık verdi.

Şovun 'Weekend Update' bölümünde Musk kripto para konseptini açıklayan bir finansal danışman rolünde belirdi. Bu bölümde Musk'a birkaç kez "Dogecoin nedir?" sorusu yöneltildi. Daha önceki açıklamalarıyla Dogecoin'de hızlı yükseliş yaratan Musk'ın canlandırdığı karakter, şovun sunucularından birinin 'Dogecoin dolandırıcılıktır' sözüne katıldığını işaret etti.

Tesla Bitcoin ile ödemeyi askıya alıyor

Musk, birkaç gün sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tesla'nın Bitcoin ile ödeme almayı askıya aldığını belirtti. Musk paylaşımında Bitcoin madenciliği için harcanan fosil yakıtlar konusundaki endişelerini belirtirken, madenciliğinde daha az enerji harcanan kripto paralarla Tesla'nın ödeme alabileceği sinyalini verdi.

Bu paylaşımını takiben Bitcoin eleştirilerini sürdüren Musk, Dogecoin geliştiricileriyle birlikte çalıştıklarını ifade etti.