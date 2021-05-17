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Türkiye'den Rusya'ya aşı çıkarması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün Moskova'ya gidiyor. Ersoy'un Rus makamlarına, Türkiye'de turizm sektöründe alınan Covid-19 önlemleri ve vaka sayılarındaki düşüşle ilgili bilgi vereceği belirtildi.
 17 Mayıs 2021 11:23
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Türkiye'den Rusya'ya aşı çıkarması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün Moskova'ya gidiyor. Ersoy'un Rus makamlarına, Türkiye'de turizm sektöründe alınan Covid-19 önlemleri ve vaka sayılarındaki düşüşle ilgili bilgi vereceği belirtildi.

Bakan Ersoy'a İbrahim Kalın da eşlik edecek
NTV
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