'Tam kapanma'nın sona ermesiyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk arttı
|17 Mayıs 2021 11:26
|+Aa- Yazdır
Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan uygulama bu sabah itibarıyla sona erdi.
Havalimanının giriş bölümünden itibaren trafik ekipleri sürücüleri anonslarla uyarırken, dış ve iç hatlar bölümünün çıkışında, kente gelen yolcuların yakınları bekliyor.
Seyahat edecek yolcular, İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) ve yer hizmeti Turkish Ground Service (TGS) ekipleri tarafından seyahat öncesi işlemleri yapılarak uçağa yönlendiriliyor.
Liman içindeki bilet satış ve rezervasyon bölümlerinde "tam kapanma" dönemine göre yoğunluk gözlenirken, havalimanındaki hijyen timleri ve diğer görevliler sosyal mesafe ve maske konularında yolcuları uyarıyor.
Terminal binasına sadece biletli yolcular kabul ediliyor. Yolcu yoğunluğu nedeniyle terminal girişinde ve biletleme işlemlerinin yapıldığı kontuvarlarda kuyruklar oluşuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AVM'ler 17 günlük aranın ardından heyecanla müşterilerine kapılarını açtı
17 Mayıs 2021 10:58
|Otogarlarda bilet bilmecesi
17 Mayıs 2021 07:47
|THY'nin Gence-İstanbul seferleri 14 ay sonra yeniden başladı
15 Mayıs 2021 14:02
|Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
15 Mayıs 2021 12:49
|Küçük bir atölyede başladı! Şimdi 65 ülkeye ihracat yapıyor
14 Mayıs 2021 17:45
|THY, Tel-Aviv seferini iptal etti
14 Mayıs 2021 13:32
|Yenilenmiş cep telefonu satan firma tohum yatırımı aldı
14 Mayıs 2021 10:05
|Evden çalışmayı öğrenen şirketler iş dünyasını dönüştürecek
13 Mayıs 2021 11:12
|THY, nisan ayında 2,4 milyon yolcu taşıdı
11 Mayıs 2021 13:38
|Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan: Ekonominin çarkları dönüyor
11 Mayıs 2021 13:12