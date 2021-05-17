AK Parti Sözcüsü Çelik'ten BM'nin İsrail ve Filistin'e çağrısına tepki
"Çocuk katilleri ile çocukları öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar. Bu siyasi ikiyüzlülüktür"- "Bu tarz açıklama İsrail'i daha çok zulüm yapması için teşvik etmekten başka bir şey değildir"
|17 Mayıs 2021 11:27
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail ve Filistin'e yaptığı çağrıyı eleştirerek "BM önce bu anlamsız çağrılara son versin. Çocuk katilleri ile çocukları öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar. Bu siyasi ikiyüzlülüktür." ifadelerini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Netanyahu hükümetinin çocukları öldürdüğünü belirterek şunları kaydetti:
"BM, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak 'Anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli.' diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin. Çocuk katilleri ile çocukları öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar. Bu siyasi ikiyüzlülüktür. Bu tarz açıklama İsrail'i daha çok zulüm yapması için teşvik etmekten başka bir şey değildir."
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