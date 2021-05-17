Çiçek'ten sonra CHP'li Gürsel Tekin: HDP'lilere bakanlık verebiliriz
CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek'in "Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'inci tura kalırsa HDP'ye bakanlık vaat edilebilir" çıkışına, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den destek geldi. "HDP'liler neden bakanlık yapmasın?" diyen Tekin, iktidar olmaları halinde HDP'lilere bakanlık verebileceklerini söyledi.
|17 Mayıs 2021 11:26
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Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) eski milletvekili Dursun Çiçek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin "2'inci turda HDP'ye bakanlık vaat edilebilir. Sicili temiz, İYİ Parti ve diğer milliyetçi kesimin, kimsenin itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan biri 2. tur için vaat edilebilir" açıklamasında bulunmuştu.
CHP'Lİ TEKİN'DEN ÇİÇEK'E DESTEK
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e, Çiçek'in bu sözleri hatırlatılarak, iktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verilip verilmeyeceğine dair bir soru yöneltildi.
"NEDEN BAKANLIK YAPMASINLAR?"
Bu soruya "TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan neden bakanlık yapmasın?" cevabını veren Tekin, HDP'lilere bakanlık verebileceklerini ifade etti.
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