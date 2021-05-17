Hakim ve savcı adayları için üniversitelerle akademik iş birliği yapıldı

Adalet Bakanlığınca yürütülen Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi kapsamında birçok başsavcılık, üniversitelerle iş birliği protokolü imzaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Adalet Akademisi ve adliyelerdeki eğitimlerinde mesleki teorik ve pratik uygulamaları öğrenen hakim ve savcı adayları, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce 2019'dan bu yana uygulanan Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi ile kendilerini akademik olarak da geliştirme imkanı buluyor.

Bu kapsamda, başsavcılıkların bulundukları illerdeki üniversitelerle imzaladıkları iş birliği protokolleriyle, adaylar, beden dili, iletişim, stres yönetimi, öfke kontrolü, liderlik, protokol kuralları, etik, yazım teknikleri, medya okur yazarlığı, hızlı okuma teknikleri gibi konuların da aralarında bulunduğu akademik eğitimler alarak mesleğe daha donanımlı hazırlanıyor.

- Yabancı dil ve yüksek lisans eğitimine teşvik ediliyor

Proje kapsamında ayrıca üniversitelerle yapılan protokoller çerçevesinde, hakim ve savcı adaylarına yabancı dil ve yüksek lisans eğitimi almaları teşvik ediliyor. Pilot adliyelerde görev yapan adayların kişisel gelişimlerinin desteklenmesi için çalışma saatleri dışında yabancı dil ve lisansüstü eğitim alabilmeleri sağlanıyor.

Proje kapsamında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çukurova Üniversitesi, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Atatürk Üniversitesi, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Selçuk Üniversitesi, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Akdeniz Üniversitesi, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı Kırıkkale Üniversitesi, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Dokuz Eylül Üniversitesi, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Uludağ Üniversitesi, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Kocaeli Üniversitesi ve Aydın Komisyon Başkanlığı Adnan Menderes Üniversitesi ile ortak çalışma yürütüyor.