Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası maçında stadyuma belli oranda seyirci alınabileceğini açıkladı
|17 Mayıs 2021 11:44
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