1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası maçında stadyuma belli oranda seyirci alınabileceğini açıkladı
 17 Mayıs 2021 11:44
+Aa- Yazdır
Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı

FTA Antalyaspor - Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin alınan karar tekrar değerlendirilmiştir.

Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki final müsabakası için her iki kulübe de 250 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın: Soyunma odasında bağıra bağıra ağladım
17 Mayıs 2021 11:13		 Uğur Karakullukçu program çıkışı saldırıya uğradı
17 Mayıs 2021 10:00
Arda Turan: Acı çekiyoruz
17 Mayıs 2021 09:19		 Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil iddiası! Mutsuz ve yeni adresi...
17 Mayıs 2021 08:25
Süper Lig'de tüm maçlarda oynayan tek futbolcu Halil Akbunar
16 Mayıs 2021 12:59		 Süper Lig'de en çok ve en az penaltı kullanan takımlar
16 Mayıs 2021 11:35
Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup etti
15 Mayıs 2021 22:30		 Galatasaray şampiyonluğu averajla kaybetti
15 Mayıs 2021 22:30
Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş!
15 Mayıs 2021 22:30		 PFDK'dan Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza
14 Mayıs 2021 23:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:32 - Sulama kanalındaki balçıktan insan kafatası çıktı12:30 - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Moskova'ya gidiyor12:20 - Kovid-19'un yayılım hızı 'tam kapanmayla' kesildi12:15 - Koronavirüsün gölgesinde kalan gizli tehdit 'tüberküloz'12:08 - Gün ortası döviz fiyatları12:04 - Diyarbakır anneleri 17 gün aradan sonra yeniden HDP il binası önünde
11:55 - Yaralanan motosikletli kurye hastanede hayatını kaybetti11:50 - Erdoğan, Papa Fransuva ile 'İsrail'in saldırılarını' görüştü11:44 - Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı11:35 - Hakim ve savcı adayları için üniversitelerle akademik iş birliği yapıldı11:31 - Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor11:27 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten BM'nin İsrail ve Filistin'e çağrısına tepki
11:26 - 'Tam kapanma'nın sona ermesiyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk arttı11:26 - Çiçek'ten sonra CHP'li Gürsel Tekin: HDP'lilere bakanlık verebiliriz11:23 - Türkiye'den Rusya'ya aşı çıkarması11:23 - 'Altın, bu yaz 600 lira seviyelerini görebilir'11:21 - Elon Musk'ın paylaşımı sonrasında Bitcoin 3 ayın en düşük seviyesinde
11:19 - Kirazın dalında kalmasına gönlü razı olmadı, internetten 'ağaç kiralama' dönemini başlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt
Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?
3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı
En beğenilen siyasetçi anketinde sıralama değişti
Şort giyen üniversiteli kıza çirkin tepki
Nagehan Alçı yine öğretmenlere sataştı
Uğur Karakullukçu program çıkışı saldırıya uğradı
650 bin kamu işçisi için zam pazarlığı başlıyor
İşte Türkiye'nin yaz planı, 3 önemli kurala dikkat!
Erdoğan, Kabine toplantısının ardından esnafa müjde verecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beyin 2
gülenle gülen,ağlayanla ağlayan insan 4
türkiye cumhuriyeti 3
siyah beyaz 1
geceye bir şiir bırak 2
balkonda sigara içme yasağı 6
para biriktirerek alınan şeyler 3
evde yaz hazırlığı 1
elmalı turta yapmayı bilen erkek 4
Yaşlanma belirtileri 4
SON İLANLAR
Ankara Üniversitesi 45 İşçi Alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 102 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam