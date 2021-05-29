Teknisyen sosyoloji bölümünden mezun olursa maaşı artar mı?

Soru: Bir Kamu Kurumunda Elektrik Teknisyeni olarak çalışmaktayım. Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Sosyolog unvanının zam ve tazminatlarından yararlanabilir miyim?

Cevap: Sosyolog unvanı GİH sınıfına dahil bir kadro iken 10.12.2010 tarihli ve 27781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/1092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 657 sayılı Kanunun 36/G maddesine dayanılarak Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınmıştır. Akabinde, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddesinin yirmibirinci fıkrası ile mülga 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (2 Sayılı CBK) eki (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümlerinde yer alan sosyolog unvanının hizmet sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir.

2020 ve 2021 yıllarında kamu görevlilerinin yararlanacağı mali ve sosyal hakların tespitine ilişkin 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 12. maddesinde, "17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü"nün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez." hükmü yer almaktadır.

2021 yılında da uygulanmasına devam edilen Devlet Memurlarına Ödecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı Kararın 4/e maddesinde, kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu Kararnamenin uygulama esaslarını göstermek üzere yürürlüğe konulan 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin uygulamaya ilişkin ortak açıklamalar başlıklı E bölümünün 3. maddesinde ise; "Kararın 4 üncü maddesinin birinci fikrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ye sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ye tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır." denilmektedir.

Sonuç olarak, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil teknisyen kadrosundaki bir personelin sosyoloji bölümünden mezun olması halinde diplomasını kuruma ibrazını takip eden aybaşından itibaren sosyolog kadrosu için belirlenen 700 puan iş güçlüğü, 975 puan temininde güçlük zammı puanı ile 1-4 derecelerden aylık alması halinde 100 puan, diğer derecelerden aylık alması halinde ise 93 puan üzerinden özel hizmet tazminatı ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.