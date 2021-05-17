Sulama kanalındaki balçıktan insan kafatası çıktı
|17 Mayıs 2021 12:32
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Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi Sakallar mevkiinde portakal bahçesi bulunan Taylan Aslan, dün saat 17.00 sıralarında sulama yapmak amacıyla kanala geldi.
Kanalın içinde başka araziden getirilmiş balçığı gören Aslan, durumu yetkililere bildirmek için fotoğraf çekmek istedi. Bu sırada balçığın içinde insan kafatası olduğunu fark etti.
Taylan Aslan'ın ihbarı ile bölgeye jandarma ve Cumhuriyet Savcısı geldi. Olay yerindeki incelemenin ardından kafatası, kimlik tespiti için cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
'Arazimize kanaldan balçığı dökmüşler'
Kafatasını görünce şaşkınlık yaşayan Taylan Aslan, şunları söyledi:
"Burada portakal bahçemiz var, onu sulamak için geldik aslında. Buraya baktım balçık dökülmüş. Baldızımı aradım 'Haberiniz var mı buraya balçık dökmüşler.' O da 'Benim haberim yok' dedi, 'Sen bir fotoğraf çekip at da ben yarın DSİ'ye sorayım' dedi. Oranın fotoğraflarını çekerken tesadüf kafatası ile karşı karşıya kaldım. Onun da fotoğrafını çekip onun da fotoğrafını attım, sonra 'Jandarmayı arayalım mı' dedik. Jandarmayı aradık, arkadaşlar da geldi. İnceliyorlar, bakıyorlar olay bu. Bizim tapulu arazimize kanaldan balçığı çıkarmışlar, dökmüşler. Kafatası da balçığın içinde gelmiş tarladan çıkan bir şey değil. O balçığın içinden çıktı. Olay bundan ibaret."
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