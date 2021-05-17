Milletvekilinden çakma üniversite diploması

Bu kuruluşun üniversite olmadığı ve yüksek ücretler karşılığında istenilen bölümden mezun olmuş gibi diploma benzeri bir belge düzenlediği belirtildi. Kişinin mezuniyetinin doğrulanması istendiğinde, kurumun çağrı merkezi çalışanlarının, diploma gönderdikleri müşterilerinin mezun olduklarını iddia ettikleri bölümlerde okuduklarını doğruluyor.

Daha önce de İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapan CHP'nin 22'nci dönem Milletvekili Sefa Sirmen gerçekte Açıköğretim Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu olmasına rağmen TBMM'ye verdiği özgeçmişinde ise Pacific Hill Üniversitesi mezunu olduğunu belirtmişti.

Tuna Çam