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'Vatandaşlarımızın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmedik'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Vatandaşlarımızın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmedik. Geri ödeme kapsamındaki toplam ilaç sayımız 9 bin 94'e ulaşmış durumda
 17 Mayıs 2021 12:42
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'Vatandaşlarımızın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmedik'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'de salgın döneminde genel sağlık sigortası ve teknik altyapı sayesinde sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını bildirdi.

Bilgin, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal güvenlik hakkının güvence altına alındığını, bunun gereği olarak da her vatandaşın sosyal güvenlik sisteminin korumasına alındığını vurguladı.

Sosyal güvenlik sisteminin son 150 yıllık dünya tarihinin en önemli sosyal devlet uygulaması olduğuna dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

"2006 yılında çıkarılan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, içerdiği yapısal ve niteliksel normlarla sosyal güvenlik sitemimizde reform niteliğinde bir iyileşmeyi sağlamış tarihi başarılarımızdan biridir. Sürdürülebilir ve uygulanabilir bir sistem oluşturması amacıyla hazırlanan sosyal güvenlik reformu 17 Nisan 2008'de Meclis'te kabul edilerek yasalaşmış ve birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, üç farklı kurum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında toplanmıştır. Bugün SGK olarak, 81 il müdürlüğümüz ve 558 sosyal güvenlik merkezimizle vatandaşımıza hizmet sunmaktayız."

- "Vatandaşlarımızı sosyal güvenlik şemsiyesiyle koruduk"

Bilgin, Türkiye'nin 2012'deki Genel Sağlık Sigortası reformu sayesinde toplumun bütün kesimlerine adil ve birinci sınıf sağlık hizmeti sunan model bir ülke haline geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın sürecinde 'Türk Mucizesi' olarak adlandırdığımız Genel Sağlık Sigortası sistemimizin dünyaya örnek teşkil eden bir başarıya imza attığını gördük. Vatandaşlarımızı sosyal güvenlik şemsiyesi altına alarak koruduk. Bugün sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız, bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil aylık sadece 107 lira 33 kuruş ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekteler. Ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın primlerini de devlet olarak biz karşılıyoruz. Ayrıca 18 yaş altı çocuk ve gençlerimiz koşulsuz şartsız Genel Sağlık Sigortası kapsamındalar. Salgın döneminde dünyanın en güçlü ülkelerinde bile sağlık hizmetlerinde sorunlar yaşanırken, genel sağlık sigortamız ve teknik altyapımız sayesinde sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksaklığa meydan vermedik. Yine bu süreçte sağladığımız desteklerle çalışanlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ettik. Ayrıca, vatandaşlarımızın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmedik. Geri ödeme kapsamındaki toplam ilaç sayımız 9 bin 94'e ulaşmış durumda."

Bakanlık olarak hedeflerinin sosyal güvenlik sistemini en etkin düzeye getirerek güçlendirmek olacağını ve kayıt dışı ile mücadeleye de kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Bilgin, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu vesileyle sosyal güvenlik sistemimizdeki bu dönüşümün mimarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, görev yapan tüm bakanlarımıza, kurum yöneticilerimize ve salgın sürecinde büyük bir özveriyle görev yapan SGK çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sosyal Güvenlik Haftasının bütün milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."
Anadolu Ajansı
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