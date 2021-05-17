1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Thodex' soruşturmasında kilidi çözecek 3 kişi

Milyonlarca dolarla yurt dışına kaçan kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'i yakalamak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kripto Faruk'a ulaşmak için firari olan şüpheli 3 kişinin araması sürüyor.
 17 Mayıs 2021 12:58
+Aa- Yazdır
'Thodex' soruşturmasında kilidi çözecek 3 kişi

Kripto para borsası Thodex'le ilgili soruşturmada yakalanmaları ve verecekleri ifadeler önem taşıyan 3 firarinin kimliklerine DHA ulaştı. Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer polisin sıkı takibiyle aranıyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer'in bu işte yalnız olmadığını, firari şüpheli şirket yöneticileriyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar. Dolandırıcılık olayından haberdar olmadıklarını ama bu durumun Özer'in de aralarında olduğu şirket yöneticilerinin ortak planı olduğunu savundular.

YENGESİ DE FİRARİ

Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in kardeşleri ve Thodex'te sorumlu yöneticiler ile şirket çalışanları şüpheli olarak ifade verdi. Ancak Özer'le birlikte 3 şüpheliye ulaşılamadı. Yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özerin eşi Zuhal Özer her yerde aranıyor. Şüpheli olarak ifade veren şirket çalışanlarının anlatımlarına göre, bu üç isim, firari patron Özer'le birlikte hareket ettiler.

ABİSİ İNKAR ETMİŞTİ

Eşi firari şüpheliler arasında yer alan tutuklu şüpheli Güven Özer, kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu, Thodex ile hiçbir bağlantısı olmadığını savundu. Kardeşinin kendisinden hesap açmasını isteyip bu hesaplarını kullandığını anlatan Güven Özer, hesaplarla ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti. Kardeşinin kendi şirketinde tek başına yetkili olduğunu söyleyen Güven Özer, son dönemlerde işlerin kötü gittiğini ve şirketi tamamen devretmeye karar verdiğini veya ortak bulacağını anlattığını söyledi. Kardeşinin gideceğine ilişkin de herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Özer üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti

ÖZER "GİZLİ EVLERDE" SAKLANIYOR

Öte yandan edinilen bilgilere göre Faruk Fatih Özer'in halen Arnavutluk'ta olduğu değerlendiriliyor. Özerin yasal yollarla bu ülkeden çıktığına ilişkin tespit olmadığı öğrenildi. Ayrıca Özerin yasadışı yapılanmalar tarafından kullanılan gizli evlerde saklandığı değerlendirmesi yapıldı. Özer'in beraberinde götürdüğü yüksek miktarda parayı rüşvet olarak kullanarak Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya tarafından saklandığı tespiti yapılmıştı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hasta babasının mal varlığını 'sahte vekalet' ile kendisine aktardı
16 Mayıs 2021 07:49		 Karısını kaçırıp, ailesini ezen zanlı tutuklandı
13 Mayıs 2021 17:33
Kısıtlamaya uymayıp, uyaran polise saldıran 3 kişi adliyede
13 Mayıs 2021 14:42		 Die Welt muhabiri Yücel'in 2 yıla kadar hapsi istendi
12 Mayıs 2021 15:42
Yaralı kuryeye yardım etmek yerine telefonunu çaldı
12 Mayıs 2021 09:52		 Dünyaca ünlü opera sanatçısına taciz suçlaması
09 Mayıs 2021 08:15
Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
09 Mayıs 2021 06:30		 'Rüşvet' iddiasıyla yargılanan eski başkana ev hapsi cezası
08 Mayıs 2021 20:52
Savcılık'tan Sedat Peker iddialarına açıklama: İntihara teşvik eden olmamıştır
08 Mayıs 2021 12:27		 CHP'li Erdoğdu'ya 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma başlatıldı
05 Mayıs 2021 14:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:12 - Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek14:09 - Bakan Soylu: Eruh'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi14:02 - Çubuk'ta bir kişi 'kene' şüphesiyle yaşamını yitirdi13:58 - İmamoğlu'na, dezenfektan alımı yolsuzluğu soruşturması13:51 - 'Tam kapanma'nın sona ermesiyle İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı13:47 - DSÖ: Çok çalışmak öldürüyor
13:41 - Ticaret Bakanlığında, aile birlikteliği imkansız hale getirildi13:37 - Soylu, Peker'in kendisiyle ilgili iddialarının araştırılmasını istedi13:34 - Otomobilin çarptığı stajyer avukat öldü, arkadaşı yaralandı13:27 - 666 gündür süren grev için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak13:21 - Kademeli normalleşmenin ilk gününde AVM'lere akın ettiler13:19 - Turizm Bakanı'nın eşi paylaştı, mide bulandıran görüntü
13:16 - Klorlama cihazı çalışmadı, köydeki 30 kişi zehirlendi13:09 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:06 - TBMM mesaisine yoğun bir gündemle başlıyor12:58 - 'Thodex' soruşturmasında kilidi çözecek 3 kişi12:57 - 'Sanayi sektörünün performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor'
12:53 - Kayınbiraderini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt
Nagehan Alçı yine öğretmenlere sataştı
3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı
Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?
Şort giyen üniversiteli kıza çirkin tepki
En beğenilen siyasetçi anketinde sıralama değişti
Uğur Karakullukçu program çıkışı saldırıya uğradı
650 bin kamu işçisi için zam pazarlığı başlıyor
İşte Türkiye'nin yaz planı, 3 önemli kurala dikkat!
Erdoğan, Kabine toplantısının ardından esnafa müjde verecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
amigdala 1
Yaşlanma belirtileri 4
ankaragücü 5
geceye bir şiir bırak 2
çekirdek 2
leylak 2
izindeyken sözlüğe musallat olmak 5
aklına gelen başına gelmesi 4
yemlemek 3
her şeyi görmezden gelmek 5
SON İLANLAR
Ankara Üniversitesi 45 İşçi Alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 102 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam