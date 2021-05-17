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Klorlama cihazı çalışmadı, köydeki 30 kişi zehirlendi

Bolu'nun Yenicepınar köyünde yaşayan 30 kişinin su deposundaki klorlama cihazının çalışmaması sebebiyle organik kirlenmeden zehirlendiği ortaya çıktı
 17 Mayıs 2021 13:16
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Klorlama cihazı çalışmadı, köydeki 30 kişi zehirlendi

Olay, geçtiğimiz hafta Bolu merkeze bağlı Yenicepınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan vatandaşlar köyün içme suyundan kötü kokuların geldiğini farketti. Suyu kullanmaya devam eden köylülerden 30 kişi kusma ve ateş problemiyle hastaneye gitti. Hastanede tetkikleri yapılan vatandaşlar tedavilerinin ardından evlerine gönderildi. Köyde yaşayan başka kişilerin de aynı sorunla hastaneye gitmesi üzerine içme suyundan şüphelenen vatandaşlar durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine köye gelen ekipler köyün içme suyunun sağlandığı depolardan numune alarak test için Halk Sağlığı Laboratuvarı'na götürdü.

Test sonucu çıktı

Yenicepınar köyünün içme suyunun sağlandığı 2 depodan alınan numuneler üzerine yapılan incelemeler tamamlandı. İnceleme sonucunda su depolarında bulunan klorlama cihazlarının çalışmaması sebebiyle suda organik kirlenme ortaya çıktığı tespit edildi. Ekipler, depolarda şok klorlama yaparak suyun temizlenmesini sağladı.
İhlas Haber Ajansı
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