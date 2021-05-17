1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kademeli normalleşmenin ilk gününde AVM'lere akın ettiler

17 gün uygulanan tam kapanma uygulaması sonrasında AVM'lerde yoğunluk oluştu. Önlerinde uzun kuyruklar oluşan AVM'lere bazı vatandaşlar gezmeye, bazıları ise alışverişe geldiğini söyledi
 17 Mayıs 2021 13:21
+Aa- Yazdır
Kademeli normalleşmenin ilk gününde AVM'lere akın ettiler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluştu, AVM önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Vatandaşların kimisi 17 günün ardından alışverişi yaparak ihtiyaçlarını giderirken kimi ise gezerek güneşli havanın tadını çıkardı. Yetkililer ise sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

KİMİ ALIŞVERİŞE, KİMİ GEZMEYE.

Alışveriş için gelen Muammer Yavuz, "Sadece bayramda evdeydim ben çalıştım bu 17 günde. Yine de sıkılıyor tabi insan alışık olmadığımız için. Ben de açılır açılmaz geldim. Hediye almış eşim. Onu değiştireceğim. Mecburi geldim. Yoksa ben gezmeyi çok seven biri değilim. Vakalar artar yine. Biz millet olarak dikkat etmiyoruz hiçbir şeye zaten." dedi.

Gizem Çubuk ise, "Bu 17 gün evde çok sıkıldık. Hem biraz gezeceğim hem alışveriş yapacağım. Kalabalık yine aynı değişen hiçbir şey yok. Kapanmadan önce nasılsak yine aynı şu an. Çok kalabalık" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Tam kapanma'nın sona ermesiyle İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı
17 Mayıs 2021 13:51		 Turizm Bakanı'nın eşi paylaştı, mide bulandıran görüntü
17 Mayıs 2021 13:19
Kovid-19'un yayılım hızı 'tam kapanmayla' kesildi
17 Mayıs 2021 12:20		 Koronavirüsün gölgesinde kalan gizli tehdit 'tüberküloz'
17 Mayıs 2021 12:15
Diyarbakır anneleri 17 gün aradan sonra yeniden HDP il binası önünde
17 Mayıs 2021 12:04		 Kirazın dalında kalmasına gönlü razı olmadı, internetten 'ağaç kiralama' dönemini başlattı
17 Mayıs 2021 11:19
Doğu Anadolu'daki 7 ilde sağanak bekleniyor
17 Mayıs 2021 11:16		 'Tam kapanmada' sağlanan olumlu tablo tedbirlerle sürecek
17 Mayıs 2021 11:13
NASA'nın paylaştığı Kadın Azmağı Deresine ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor
17 Mayıs 2021 11:08		 Motor kısmına kuşun yuva yaptığı otomobil kiralıktan çıkarıldı
17 Mayıs 2021 10:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:12 - Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek14:09 - Bakan Soylu: Eruh'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi14:02 - Çubuk'ta bir kişi 'kene' şüphesiyle yaşamını yitirdi13:58 - İmamoğlu'na, dezenfektan alımı yolsuzluğu soruşturması13:51 - 'Tam kapanma'nın sona ermesiyle İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı13:47 - DSÖ: Çok çalışmak öldürüyor
13:41 - Ticaret Bakanlığında, aile birlikteliği imkansız hale getirildi13:37 - Soylu, Peker'in kendisiyle ilgili iddialarının araştırılmasını istedi13:34 - Otomobilin çarptığı stajyer avukat öldü, arkadaşı yaralandı13:27 - 666 gündür süren grev için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak13:21 - Kademeli normalleşmenin ilk gününde AVM'lere akın ettiler13:19 - Turizm Bakanı'nın eşi paylaştı, mide bulandıran görüntü
13:16 - Klorlama cihazı çalışmadı, köydeki 30 kişi zehirlendi13:09 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:06 - TBMM mesaisine yoğun bir gündemle başlıyor12:58 - 'Thodex' soruşturmasında kilidi çözecek 3 kişi12:57 - 'Sanayi sektörünün performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor'
12:53 - Kayınbiraderini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt
Nagehan Alçı yine öğretmenlere sataştı
3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı
Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?
Şort giyen üniversiteli kıza çirkin tepki
En beğenilen siyasetçi anketinde sıralama değişti
Uğur Karakullukçu program çıkışı saldırıya uğradı
650 bin kamu işçisi için zam pazarlığı başlıyor
İşte Türkiye'nin yaz planı, 3 önemli kurala dikkat!
Erdoğan, Kabine toplantısının ardından esnafa müjde verecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beşiktaş 2
izindeyken sözlüğe musallat olmak 5
göreceğiz cumartesi ne olacağını 4
siyasi cesaret 1
jules verne 2
DERMATOLOji 1
gülenle gülen,ağlayanla ağlayan insan 4
ankaragücü 5
ikna kabiliyeti 1
Bubal kabilesi 3
SON İLANLAR
Ankara Üniversitesi 45 İşçi Alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 102 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam