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666 gündür süren grev için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Bugüne dek İstanbul'da, Bolu'da, Silopi'de ve daha birçok direniş alanımızda zafere ulaştık. Antalya direnişimizin de bütün engellemelere rağmen zaferle sonuçlanacağına gönülden inanıyoruz"
 17 Mayıs 2021 13:27
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666 gündür süren grev için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, Antalya Büyükşehir Belediyesinde 666 gündür sürdürdükleri grev için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetiminin CHP'ye geçtiği anımsatıldı.

Sonraki süreçte sendikalarına üye emekçilerin baskı ve tehditle istifa ettirilerek, başka bir sendikaya üye olmaya zorlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Baskı ve tehditlere direnen emekçilerin bir kısmı haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılırken, bazıları da sürgüne gönderildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları AŞ'de çalışan 8 bin Hizmet-İş üyesi adına büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerine maalesef, Belediyenin değişen yönetiminin olumsuz tavrından dolayı başlanamadı. Belediye yönetimi, uzun yıllar taşeronda düşük ücret ve sosyal haklardan mahrum şekilde çalışan ve 2018'de belediyede sürekli işçi statüsüne geçirilen emekçilerin ücretlerinde artış ve sosyal haklarında iyileştirmeleri içeren TİS taslağını müzakere etmekten kaçındı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanması konusunda ortaya hiçbir irade koymadı. Pek çok belediyede şirket çalışanlarının ücret ve sosyal hakları iyileştirildiği halde Antalya Büyükşehir Belediyesi, işçilerin haklarını vermemek için direndi. Sözleşme süreci baltalandı, yasal sendikal haklar çiğnendi. 8 bin emekçi sözleşmesiz bırakılarak mağdur edildi. Hakların alınabilmesi için son çare olarak greve gidilmek zorunda kalındı. 26 Temmuz 2019'da başlayan grev, ilk günkü kararlılıkla 666 gündür azimle devam ediyor."

Açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesindeki grevin 1978'de Elbistan Belediyesi işçilerinin yaptığı 449 günlük grev süresini de geçtiğine işaret edilerek, Antalya'daki grevin rekor olarak tescillenmesi için gelecek günlerde Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacağı bildirildi.

- "Ortak paydada buluşalım"

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, 666 gündür azim ve kararlıkla devam ettirdikleri grevin emek dünyası adına haksızlığa karşı direnişin önemli bir simgesi haline geldiğini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine seslenen Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın döneminde iş yükü daha da artan, yaklaşık 2 yıldır insan onuruna yakışmayan ücretle çalıştırmaya devam ettiğiniz emekçileri mağdur etmekten vazgeçin. Emekçilerimizin daha fazla mağdur olmaması için ortak paydada buluşalım. Bizler mücadelemizi, 'emekçilerimizin hak ettiği insanca yaşama koşullarına sahip olması' amacına adayan anlayışın sahipleriyiz. Bizim gayemiz emekçilerimizin haklarını alması için aynı masada, aynı amaç doğrultusunda uzlaşmaktır."

Hak-İş çatısı altında emek ve alın teri mücadelesi veren sendikalara karşı 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından operasyonlara girişildiğini ifade eden Arslan, "Konfederasyonumuzun değerlerine ve azmine uygun direnişlerimiz sayesinde birçok mücadelemizi zaferle sonuçlandırdık. Bugüne dek İstanbul'da, Bolu'da, Silopi'de ve daha birçok direniş alanımızda zafere ulaştık. Antalya direnişimizin de bütün engellemelere rağmen zaferle sonuçlanacağına gönülden inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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