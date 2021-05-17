Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Otomobilin çarptığı stajyer avukat öldü, arkadaşı yaralandı
Gaziantep'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı stajyer avukat İbrahim Ekici (24) hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı ise yaralandı
|17 Mayıs 2021 13:34
|+Aa- Yazdır
Kaza; dün gece Dülükbaba Ormanları yakınlarında meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Ekici ve yanındaki arkadaşına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, İbrahim Ekici'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan arkadaşı ise Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Ölümü ile yakınlarını üzen stajyer avukat İbrahim Ekici'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Soylu, Peker'in kendisiyle ilgili iddialarının araştırılmasını istedi
17 Mayıs 2021 13:37
|Kayınbiraderini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti
17 Mayıs 2021 12:53
|Şampiyonluk gecesi bekçilerle taraftarın gerilimi
17 Mayıs 2021 12:35
|Sulama kanalındaki balçıktan insan kafatası çıktı
17 Mayıs 2021 12:32
|Adana'da motosikletle çarpışan taksi Seyhan Nehri'ne düştü: 2 yaralı
17 Mayıs 2021 10:58
|Tam kapanma sonrası 43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi
17 Mayıs 2021 10:40
|Tırla çarpışan otomobilden yaralı kurtarılan 3 yaşındaki çocuk hastanede öldü
17 Mayıs 2021 10:01
|Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
17 Mayıs 2021 10:00
|Taciz iftirası atılan diş hekimi feci bir şekilde dövüldü
17 Mayıs 2021 09:38
|Belediye'ye 39 milyon liralık vurgun soruşturması
17 Mayıs 2021 09:17