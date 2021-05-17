'Tam kapanma'nın sona ermesiyle İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı
|17 Mayıs 2021 13:51
|+Aa- Yazdır
Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemini şehir dışında geçirenler, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle dönüş yolculuğuna başladı.
İstanbul'a gitmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi, 1, 2 ve 3'üncü viyadük ile Kaynaşlı, Gölyaka, Gümüşova ve Yeşilyayla mevkilerinde akıcı yoğunluğa neden oldu.
Otoyolun Bolu kesiminde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Karadeniz Gerede bağlantı noktası ile Yeniçağa Gişeleri, Köroğlu Park mevki ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı yoğunluk dikkati çekiyor.
Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.
Güzergahlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafiğin ilerleyen saatlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kademeli normalleşmenin ilk gününde AVM'lere akın ettiler
17 Mayıs 2021 13:21
|Turizm Bakanı'nın eşi paylaştı, mide bulandıran görüntü
17 Mayıs 2021 13:19
|Kovid-19'un yayılım hızı 'tam kapanmayla' kesildi
17 Mayıs 2021 12:20
|Koronavirüsün gölgesinde kalan gizli tehdit 'tüberküloz'
17 Mayıs 2021 12:15
|Diyarbakır anneleri 17 gün aradan sonra yeniden HDP il binası önünde
17 Mayıs 2021 12:04
|Kirazın dalında kalmasına gönlü razı olmadı, internetten 'ağaç kiralama' dönemini başlattı
17 Mayıs 2021 11:19
|Doğu Anadolu'daki 7 ilde sağanak bekleniyor
17 Mayıs 2021 11:16
|'Tam kapanmada' sağlanan olumlu tablo tedbirlerle sürecek
17 Mayıs 2021 11:13
|NASA'nın paylaştığı Kadın Azmağı Deresine ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor
17 Mayıs 2021 11:08
|Motor kısmına kuşun yuva yaptığı otomobil kiralıktan çıkarıldı
17 Mayıs 2021 10:16