Ticaret Bakanlığında, aile birlikteliği imkansız hale getirildi

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği 11 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmelik ile Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Memurların eş durumuna bağlı yer değişikliği kaynağını Anayasada bulan aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı ile Devlete verilen ailenin huzur ve refahını koruma ile ananın ve çocukların korunması konusunda tedbir alma yükümlülüğünden almaktadır. Buna uygun olarak 657 sayılı Kanunun 72. maddesinde yer alan yer değiştirme suretiyle atamalarda aile biriminin muhafaza edilmesi ilkesinden hareketle Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik (Genel Yönetmelik) ile yer değiştirmelerde aile bütünlüğünü korumaya yönelik olarak aile birliği mazeretinin ne şekilde dikkate alınacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme hakkından 2014 yılına kadar sadece memurun memur olan eşi yararlanabilmekteyken 2014 yılında yapılan değişikliklerle, serbest veya özel sektörde çalışan eşi de kapsayacak şekilde kapsam genişletilmiştir.

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden önce 23 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile Ticaret Bakanlığına Sağlık Bakanlığı için getirilen istisna gibi; Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görev yapan personelinin özel sektörde veya serbest olarak çalışan eşlerine bağlı olarak yer değişikliği talepleri ile engellilik mazeretine bağlı yer değişikliği taleplerinin karşılanmasında Genel Yönetmelikten farklı düzenleme yapabilmesine imkan sağlanmıştır.

23 Nisan'da verilen yetki sadece eşi özelde çalışanlar veya engellilik durumuna bağlı tayin talepleri içindir. Eşi özel sektörde çalışanlar için yapılan düzenlemeyi 11 Mayıs'ta haberleştirmiştik. Tıklayınız.

Ancak, eşi memur olanlar için söz konusu olan aile birlikteliği tayinleri de oldukça zorlaştırılmıştır.

Yeni Yönetmelikte aile birliği mazeretine bağlı tayinleri zorlaştıran diğer hükümlere baktığımızda mazerete bağlı tayinlerdeki öncelik sıralamasının değiştirildiğini, Mülga Yönetmelikte sağlık mazeretinden sonra ikinci sırada öncelik verilen aile birliği mazeretinin yeni Yönetmelikte can güvenliği, engellilik ve sağlık mazeretinin ardından son sırada yer bulabildiğini görmekteyiz. Buna göre aile birliği mazeretine dayalı olarak tayin yapılabilmesi için can güvenliği mazereti, engellilik mazereti ve sağlık mazereti bulunan personelin tayinlerinin yapılmış olması gerekecektir. Ayrıca, aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi için ikinci ve üçüncü hizmet bölgelerindeki zorunlu hizmet süresinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Yeni Yönetmelikte ayrıca hizmet bölgesi sayısı beşten üçe düşürülmüş, mülga Yönetmelik dönemindeki 1, 2 ve 3. hizmet bölgeleri 1. Bölge, 4. hizmet bölgesi 2. Bölge, 5. hizmet bölgesi ise 3. bölge olarak belirlenmiş ve önceki bölge sisteminde geçen hizmetlerin 3 bölgeli sistemde nasıl değerlendirileceği konusu geçici madde ile düzenlenmiştir.

Aile birlikteliği tayinlerine ilişkin olarak yönetmelikte yer alan yeni düzenleme şu şekildedir:

"(8) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan ve zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personelin, aile birliği mazeret haline dayanarak yer değiştirme suretiyle atanma veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için Ek-1'de yer alan cetvelde belirlenen 2 nci ve 3 üncü hizmet bölgelerinde zorunlu hizmet sürelerini tamamlaması gerekir."

Bu düzenleme, yer değiştirmeye tabi personelin aile bilikteliği mazeretine binaen tayin talebinde bulunabilmesi için ikinci ve üçüncü hizmet bölgelerinde görev yaptığı gümrük müdürlüğüne bağlı olarak 7 ila 10 yıl arasındaki zorunlu hizmetin tamamlanmış olması zorunluluğu getirmektedir. Ayrıca mazerete bağlı tayinlerde öncelik sırası değiştiği ve aile birliği mazereti son sıraya geldiği için prim ve bölge hizmeti süresi tamamlanmış olsa bile diğer mazeret grupları kapsamına giren personelin tayininin de yapılmış olması gerekecektir.

Başta da belirtildiği üzere aile hayatına saygı gösterilmesi konusunda Anayasa ile Devlete yüklenen görev ve 657 sayılı Kanunda aile bütünlüğünün korunması ilkesi dikkate alındığında getirilen kısıtlamalarda baskın bir kamu yararının bulunması ve bu hususun da Ticaret Bakanlığınca kanıtlanması gerekecektir.

Sonuç olarak, Anayasa mahkemesinin haklı beklenti konusundaki yaklaşımı ile yakın tarihte Danıştay'ın bu ilkeyi esas alarak koruma ve güvenlik görevlisinin dağıtıcı pozisyonuna geçirilmesi ve buna imkan sağlayan Yönetmelik düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararı dikkate alındığında yeni Yönetmelikteki kısıtlayıcı düzenlemelerin iptal edilebileceğini değerlendirmekteyiz.