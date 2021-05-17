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DSÖ: Çok çalışmak öldürüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çok çalışmanın insanı öldürdüğünü açıkladı. Son bilimsel verilere göre, haftada 55 saat ve üzeri çalışmak, insanda ciddi bir sağlık tehlikesi yaratıyor
 17 Mayıs 2021 13:47
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DSÖ: Çok çalışmak öldürüyor

Yeni tip corona virüs (Covi-19) salgını, tüm dünyada etkisini sürdürüyor.

Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemiyle birlikte küresel ekonomiler de zora girdi.

Yaşamın her alanında alışkanlıkları değiştiren salgın nedeniyle, çalışma şeklinde de değişikliklere gidildi.

Covid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirler, uzaktan çalışmayı yeni normal haline getirdi. Ancak uzaktan çalışma sistemiyle, işten kopmak daha zor bir hal aldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), konuya ilişkin açıklama yaptı.

ÇOK ÇALIŞMAK İNSANLARI ÖLDÜRÜYOR

Açıklamada, "Çok çalışmak insanları öldürüyor" ifadesi yer aldı.

Son bilimsel veriler ise, haftada 55 saat veya daha fazla çalışmanın ciddi bir sağlık tehlikesi oluşturduğunu ortaya koyuyor.
Memurlar.Net
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