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Bakan Soylu: Eruh'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, sayının 10'a yükseldiğini açıkladı
 17 Mayıs 2021 14:09
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Bakan Soylu: Eruh'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, sayının 10'a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren 13 operasyonları kapsamında, Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 terörist daha etkisiz! Eren operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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