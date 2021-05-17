Bakan Soylu: Eruh'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, sayının 10'a yükseldiğini açıkladı
|17 Mayıs 2021 14:09
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, sayının 10'a yükseldiğini açıkladı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren 13 operasyonları kapsamında, Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 terörist daha etkisiz! Eren operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi." ifadelerini kullandı.
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