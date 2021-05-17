Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak final maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek
|17 Mayıs 2021 14:12
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Ali Palabıyık'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan yapacak.
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