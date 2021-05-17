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Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak final maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek
 17 Mayıs 2021 14:12
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Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Ali Palabıyık'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan yapacak.
Anadolu Ajansı
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