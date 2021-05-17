Karadeniz ve Marmara'da yarın sağanak bekleniyor
Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor
|17 Mayıs 2021 14:25
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Batı Karadeniz kıyıları, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Samsun, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan, Batı Akdeniz'in batısı ile Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.
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