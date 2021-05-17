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Dünyada en çok korona aşısı yapan ülkeler

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 470 milyondan fazla doz aşı uygulandı
 17 Mayıs 2021 14:31
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Dünyada en çok korona aşısı yapan ülkeler

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 406 milyon 940 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 273 milyon 550 bin ile ABD, 182 milyon 250 bin ile Hindistan, 56 milyon 680 bin ile İngiltere, 52 milyon 770 bin ile Brezilya, 39 milyon 410 bin ile Almanya, 28 milyon 920 bin ile Fransa, 27 milyon 420 bin ile İtalya, 26 milyon 68 bin ile Türkiye, 23 milyon 970 bin ile Rusya, 23 milyon 170 bin ile Meksika, 22 milyon 720 bin ile Endonezya, 21 milyon 680 bin ile İspanya, 18 milyon 420 bin ile Kanada, 16 milyon 570 bin ile Şili, 15 milyon 780 bin ile Polonya, 11 milyon 450 bin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 11 milyon 420 bin ile Suudi Arabistan, 10 milyon 670 bin ile Fas ve 10 milyon 530 bin ile İsrail izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken, uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede her 100 kişiye düşen doz sayısı 133,28.

Bu ülkeyi 121,65 doz ile İsrail, 115,78 ile BAE, 114,23 ile San Marino, 95,31 ile Malta, 86,68 ile Şili, 86,56 ile Bahreyn, 83,49 ile İngiltere, 82,49 ile Maldivler, 81,79 ile ABD, 76,25 ile Macaristan, 73,89 ile Moğolistan, 70,65 ile Katar, 66,1 ile Uruguay, 66,09 ile Monako, 62,47 ile Butan, 59,7 ile İzlanda ve 59,35 ile Sırbistan takip etti.

- Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 26 milyon 68 bin 175 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 30,56 oldu. 15 milyon 8 bin 743 kişiye ilk doz, 11 milyon 59 bin 432 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 163 milyon 767 bini aşarken, virüs nedeniyle 3 milyon 394 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı
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