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Engellilerden, Beykent Üniversitesi Rektörü hakkında suç duyurusu

Gaziantep'te bir grup engelli, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman hakkında, bir televizyon kanalında engellilere yönelik sarf ettiği ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu
 17 Mayıs 2021 15:00
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Engellilerden, Beykent Üniversitesi Rektörü hakkında suç duyurusu

Gaziantep Adliye Sarayı önünde bir araya gelen Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ve beraberindekiler, Ferman hakkında suç duyurusunda bulunmak için hazırladıkları dilekçeyi başsavcılığa sundu.

Çelebi, gazetecilere, Prof. Dr. Murat Ferman'ın sözlerinin engelliler ve ailelerinde üzüntü yaşattığını ve topluma karşı engellileri küçük düşürdüğünü belirtti.

Söz konusu açıklamaya tepki gösterdiklerini aktaran Çelebi, bu nedenle konuyu adalete taşıdıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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