İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bir haftalık bilançosu: 200 ölü

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları bir haftayı geride bırakırken, saldırılarda 200 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 1307 kişinin yaralanması insani felaketin boyutunu gösteriyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının istatistiklerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren 200 kişiden 59'unu çocuk, 35'ini kadınlar oluşturuyor.

Saldırılarda bazı ailelerin tüm fertleri yaşamını yitirirken, yaşamsal değerdeki ve simgesel yapıların yıkılması, şehrin genel görünümünü harabeye çevirerek, enkaz ve kül yığını haline getirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları nedeniyle su, kanalizasyon ve elektrik şebekesi de ciddi zarar görüyor.

- Hava saldırıları ve maddi zarar

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail uçakları Gazze'ye 1200 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda evler, konutlar, idari binalar, yolların yanı sıra su, kanalizasyon ve elektrik şebekeleri hedef alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları doğrudan 127 milyon dolar, dolaylı olarak ise 50 milyon 500 bin dolara mal olurken, toplam maddi hasar 177 milyon 500 bin dolara ulaştı.

- Yıkılan binalar

Medya Ofisinin açıklamasında İsrail'in bombalı saldırılarıyla 770 konutun tamamen yıkıldığına dikkat çekildi.

Saldırılar nedeniyle, Gazze'de 4 bin 976 konutun hasar gördüğü ve 97 binanın tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Konut ve binalara yapılan saldırılar sonucunda yaklaşık 36 milyon dolar maddi hasar oluştuğu ve ağır bombardıman nedeniyle 36 okulun ve çok sayıda sağlık merkezinin zarar gördüğü vurgulandı.

- Basın ofislerine ve mensuplarına saldırılar

İsrail, basın ofislerinin bulunduğu binalara saldırılarıyla 32 medya kuruluşunun ofisleri kullanılamaz hale getirdi.

Saldırılarda Gazze'de görevini yapmakta olan 10 basın mensubunun yaralandığı, 5 kişinin evinin zarar gördüğü ve ailesinden bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının 15 Mayıs'taki saldırısında ise Associated Press (AP) ve Al Jazeera'nın ofislerinin bulunduğu bir bina yerle bir edildi.

- Yıkılan kamu binaları

Hükümet ve hükümete bağlı kurum binaları saldırıların hedefi olurken, 65 kamu bina ve tesisinin hava saldırılarıyla vurulduğu açıklandı.

Güvenlik kurumlarının yanı sıra hizmet veren kurumların binalarının da bombalandığı saldırılardaki toplam hasarın yaklaşık 16 milyon dolar olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nde yer alan Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı binalarının tamamen yıkılırken, Sosyal Kalkınma Bakanlığının büyük hasar gördüğü aktarıldı.

- Altyapıda büyük zarar

İsrail'in Gazze'deki cadde, sokak ve kavşaklara yaptığı saldırılarda altyapının zarar görmesiyle su, kanalizasyon ve elektrik şebekelerindeki toplam hasarın yaklaşık 14 milyon dolar olduğu bildirildi.

Gazze Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in "şehirdeki hayati öneme sahip cadde ve kavşakları kasıtlı olarak hedef aldığı" ifade edildi.

Açıklamaya göre, hava saldırıları sonucunda 40 cadde ve kavşak kullanılamaz hale geldi.

- Tarım sektörünün kaybı

Filistin Tarım Bakanlığı ise İsrail saldırılarının Gazze'deki tarım sektörüne verdiği toplam zararın 17 milyon doların üzerinde olduğunu açıkladı.

Bakanlık, İsrail'in saldırılarda tarım için kullanılan depo ve ambarların hedef alındığı, saldırıların yanı sıra geçişlerin kapalı olması nedeniyle "hayvancılık sektörünün büyük bir felaketle karşı karşıya olduğu" uyarısında bulundu.

- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden göçe zorlaması bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin söz konusu iki bölgeden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin gereğini yerine getirmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatan İsrail ordusu, başta sivil yapılar ve evler olmak üzere Gazze'ye yoğun saldırılar düzenliyor.