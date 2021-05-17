1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye meclis üyeleri, huzur haklarını Filistin'e bağışladı

Sakarya'nın Kocaali ilçe belediyesi meclis üyeleri, mayıs ayı huzur haklarını, Filistin'e destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasına bağışlama kararı aldı
 17 Mayıs 2021 15:29
+Aa- Yazdır
Belediye meclis üyeleri, huzur haklarını Filistin'e bağışladı

Mayıs ayı olağan toplantısında bir araya gelen AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'li meclis üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ve bölgedeki insanlık krizini görüştü.

Üyeler, mayıs ayı huzur haklarını oy birliğiyle, Türk Kızılayın bölgeye ilaç ve tıbbi malzeme yardımlarını kapsayan kampanyaya bağışladı.

- "Aslolan safımızın belli olmasıdır"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, meclisteki konuşmasında, "Katil İsrail'in, Filistinli kardeşlerimize yaptığı zulüm karşısında, az da olsa yardım etmek için meclis huzur haklarımızı Türk Kızılaya bağışlıyoruz. Paranın miktarının hiçbir önemi yok. Aslolan safımızın belli olması." ifadelerini kullandı.

AK Parti grubu adına konunun ek gündem maddesi olarak alınmasını teklif eden Abdülhamit Bağ ise, "400 sene Osmanlı hakimiyetinde, kardeşçe yaşanan Filistin'de bugün İsrail'in yapmış olduğu katilliğe hep birlikte şahit oluyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yaralarına bir nebze yardımcı olmak için Kocaali Belediye Meclisi olarak mayıs ayı huzur haklarımızı Türk Kızılaya bağışlama kararı aldık." diye konuştu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Belediye personeli, koronadan hayatını kaybetti
17 Mayıs 2021 14:48		 20 gün önce virüsü atlattı, söyledikleri ile şaşkına çevirdi
17 Mayıs 2021 14:43
Çubuk'ta bir kişi 'kene' şüphesiyle yaşamını yitirdi
17 Mayıs 2021 14:02		 Klorlama cihazı çalışmadı, köydeki 30 kişi zehirlendi
17 Mayıs 2021 13:16
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk hayatını kaybetti
17 Mayıs 2021 01:38		 Kirlilik yüzünden denize dahi girilemiyor
16 Mayıs 2021 22:11
Hayatını kaybeden kanaat önderini yüzlerce kişi uğurladı
16 Mayıs 2021 22:05		 HES kanalının duvarı çöktü, tarım arazileri su altında kaldı
16 Mayıs 2021 20:03
Ankara'da şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu
16 Mayıs 2021 19:59		 Marmara Denizi'ndeki salya, su altını da sardı
16 Mayıs 2021 15:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:52 - MEB, emeklilik ön başvurusu alacak15:51 - Bakan Akar: 1 Ocak'tan bugüne 1070 terörist etkisiz hale getirildi15:45 - Giresun'da bir köy karantinaya alındı15:37 - Kızını boğarak öldürdüğünü söyleyen anne polise teslim oldu15:29 - Belediye meclis üyeleri, huzur haklarını Filistin'e bağışladı15:26 - Kabine toplantısı başladı: Erdoğan esnafa müjde verecek
15:18 - Dövülüp görüntüleri sosyal medyada paylaşılan doktor: Yargısız infaz yaptılar15:07 - Bakan Soylu açıkladı: 1,5 tonun üzerinde esrar yakalandı15:04 - İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bir haftalık bilançosu: 200 ölü15:00 - Engellilerden, Beykent Üniversitesi Rektörü hakkında suç duyurusu14:48 - Belediye personeli, koronadan hayatını kaybetti14:48 - Google'dan, Gazze için tepki çeken uygulama
14:43 - 20 gün önce virüsü atlattı, söyledikleri ile şaşkına çevirdi14:35 - Mollaköy Belediye Başkanı koronavirüse yenik düştü14:31 - Dünyada en çok korona aşısı yapan ülkeler14:25 - Karadeniz ve Marmara'da yarın sağanak bekleniyor14:17 - Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif konuştu
14:12 - Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt
Nagehan Alçı yine öğretmenlere sataştı
Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif konuştu
3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı
Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?
En beğenilen siyasetçi anketinde sıralama değişti
Uğur Karakullukçu program çıkışı saldırıya uğradı
650 bin kamu işçisi için zam pazarlığı başlıyor
Turizm Bakanı'nın eşi paylaştı, mide bulandıran görüntü
Soylu, Peker'in kendisiyle ilgili iddialarının araştırılmasını istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kara dul 1
Normal Şartlar Altında 3
izindeyken sözlüğe musallat olmak 4
evde yaz hazırlığı 1
amigdala 1
çevrimiçi bankacılıkta müşteriye ödül vermek 1
yerinde saymak 2
yemeğin tadına bakmadan tuz dökmek 2
film kalıpları 4
devingen 1
SON İLANLAR
Ankara Üniversitesi 45 İşçi Alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 102 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam