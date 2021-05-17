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Kızını boğarak öldürdüğünü söyleyen anne polise teslim oldu
İlk incelemede boğularak öldürüldüğü belirlenen 29 yaşındaki kadının babası ile kardeşi de gözaltına alındı
|17 Mayıs 2021 15:37
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Alınan bilgiye göre A.V, "kızımı öldürdüm" diyerek Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, ifadesi doğrultusunda Laleli Mahallesi'ndeki evine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Evde yapılan incelemede Zeynep V'nin (29), cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Polis ekipleri evde bulunan A.V'nin eşi S.V. ile oğlu Ö.V'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk ifadesinde, dün anne kızın tartıştığını, tartışmada A.V'nin kızını boğarak öldürdüğünü söyledikleri öğrenildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Zeynep V'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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