İki ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
|17 Mayıs 2021 16:35
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Yağlıdere Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği Yeşilyurt köyünün bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantinaya alındığı belirtildi.
Köye giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Ekipleri tarafından karşılanacağı kaydedildi.
Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Işıklar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Altıntaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, köyde pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı belirtildi.
Alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla köyde 10 günlüğüne karantina başlatıldığı duyurulan açıklamada, "Buradaki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Işıklar köyünde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ve ilgili kurumlar tarafından karşılanacağı bildirildi.
Karantina kararının ardından köyün girişlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktası oluşturdu.
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