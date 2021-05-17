MEB, emeklilik ön başvurusu alıyor
Milli Eğitim Bakanlığı bugün itibariyle emeklilik ön başvurusu alacağını duyurdu
|17 Mayıs 2021 16:01
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Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Eğitim Öğretim Kurumlarında Eğitim Öğretim Sınıfında Görev Yapan Eğitim Kurumu Yöneticisi Ve Öğretmenlerden Emeklilik Ön Başvurusu Alınacaktır.
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