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MEB, emeklilik ön başvurusu alıyor

Milli Eğitim Bakanlığı bugün itibariyle emeklilik ön başvurusu alacağını duyurdu
 17 Mayıs 2021 16:01
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MEB, emeklilik ön başvurusu alıyor

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Eğitim Öğretim Kurumlarında Eğitim Öğretim Sınıfında Görev Yapan Eğitim Kurumu Yöneticisi Ve Öğretmenlerden Emeklilik Ön Başvurusu Alınacaktır.

Emeklilik Ön Başvurusu Yazısı için Tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

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