Muharrem İnce partisini kurdu. İşte A takımı

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin kuruluşu için yaptığı başvuru kabul edildi.

İlk yapılan parti içi seçimde Muharrem İnce Genel Başkan, Gaye Usluer Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü, Hakkı Akalın Genel Sekreter, Hüseyin Avni Aksoy Genel Başkan Yardımcısı, Mehmet Ali Çelebi Genel Başkan Yardımcısı ve Parlemento Sözcüsü seçildi.

"Muharrem İnce oy birliği ile Genel Başkan olarak seçildi"

İlk açıklamayı yapan Memleket Partisi Parti Sözcüsü Gaye Usluer, "Bugün hep birlikte Turkiye Cumhuriyeti tarihinde tarihi günlerden birine tanıklık ediyoruz. Sabah saatlerinde İçişleri bakanlığında memleket partisi kurulması için başvuruyu yaptik. 15.00 itibari ile kuruldu belgesi ile genel merkezimize geldik. Bu ülkede yaşayan herkes için geleceğimizi barışla özgürlükle yeniden demokrasiyle taçlandırmak için memleket partisi olarak sizlere söz veriyoruz. Tüzüğümüz gereği ilk genel başkanımızı seçtik. Sayın Muharrem İnce oy birliği ile Genel Başkan olarak seçildi. 82 kişiden oluşan kurucular meclisi gelecekteki parti meclisimizi temsil etmektedir" dedi.

PARTİDE KİMLER VAR?

Partinin kurucular kurulunda yer alan isimler arasında CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Gaye Usluer yer alırken, iş insanları Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner ile gazeteci Şaban Sevinç de partideki tanınmış isimler oldu.

İnce, başvuru sonrası kendi içlerinde bir toplantı yapacaklarını ve genel başkan seçeceklerini duyurmuştu. "İlk sefere mahsus olmak üzere MYK'yı genel başkan atayacak ve parti sözcümüz öğleden sonra sizinle bilgileri paylaşacak" diyen İnce, "Ben onun açıklamasına gölge düşürmemek için detay vermek istemiyorum. Ben açıklamayı yarın yapacağım. Kongre kasıma kalmaz, eylül ayında yaparız" ifadesini kullanmıştı.